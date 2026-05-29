나노캠텍, 차량용 산업재 코팅 양산 체계 구축 완료

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자동차 소재 사업 본격화로 실적 개선 기대

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 코스닥 상장사 나노캠텍은 AI 기반 신규 사업 확대와 기존 소재 사업 경쟁력 강화에 나서고 있다고 29일 밝혔다.

회사에 따르면 차량용 산업재 코팅 분야에서 양산 체계를 구축하며 신규 매출 확대에 나서고 있다. 2024년 말부터 공정 개발에 착수해 지난해 가시적인 성과를 달성했으며, 성공적인 시장 진입을 위한 양산 체계 구축을 마무리했다.

특히 올해 4월 코스닥시장에 신규 상장한 B사와의 전략적 협업을 통해 개발부터 양산까지의 안정적인 공급 구조를 확보했다. 올해 본격적인 양산이 시작되면서 신규 분야 매출이 점진적으로 확대될 것으로 기대하고 있다.

나노캠텍 로고. [사진=나노캠텍]

또한 나노캠텍은 경쟁력 강화를 위해 신규 생산라인 확장에도 나서고 있다. 회사는 생산능력 증대와 품질 경쟁력 강화를 통해 해당 사업이 올해부터 실적 개선에 긍정적인 영향을 줄 것으로 전망하고 있다.

이번 자동차용 산업재 코팅 분야는 기존 전자사업 부문의 국내 시장 축소와 성장 둔화를 보완하는 동시에, 사업 구조를 다변화하는 전환점이 될 것으로 평가된다. 회사는 해당 사업을 통해 안정적인 매출 기반을 확보하는 한편, 추가적인 고부가가치 소재 사업으로의 확장 가능성도 열어두고 있다.

나노캠텍 관계자는 "지난해가 양산 안정화의 해였다면, 올해는 실질적인 성장 성과가 가시화되는 원년이 될 것"이라며 "AI·로봇 신규 사업 확대와 자동차 소재 분야 경쟁력을 지속적으로 강화해 중장기 성장을 견인해 나가겠다"고 밝혔다.

한편 나노캠텍은 임시주주총회를 통해 사명을 'LSK아이로봇'으로 변경할 예정이다.

nylee54@newspim.com