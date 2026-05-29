[6·3 지선 충북] 윤건영, 가족과 사전투표…"아이들 미래 위해 꼭 참여해 달라"

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감 후보가 29일 부인과 두 딸과 함께 청주에서 사전투표를 했다.
- 윤 후보는 투표소까지 걸어가며 시민들과 악수하고 투표 참여를 당부했다.
- 윤 후보는 아이들 중심의 충북교육 완성과 낮은 자세의 소통을 약속했다.
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[충북=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감 후보는 29일 청주에서 사전투표를 했다.
윤 후보는 이날 오전 9시 청주교육지원청에 마련된 사전투표소를 찾아 부인 하정혜 여사, 두 딸과 함께 투표를 마쳤다.
자택에서 약 15분 거리인 투표소까지 걸어서 이동한 그는 도중에 만난 시민들과 일일이 악수를 나누며 "꼭 투표해 달라"고 당부했다.
일부 시민은 "끝까지 힘내라", "응원하고 있다"는 등 격려를 보내기도 했다. 투표소 입구에서도 윤 후보는 유권자들과 인사를 나누며 밝은 분위기 속에서 사전투표를 진행했다.
투표를 마친 뒤 윤 후보는 "아이들의 미래를 위해 반드시 투표에 참여해 충북교육 발전을 위한 선택을 해달라"고 말했다. 이어 "지난 4년 동안 충북교육의 변화를 만들기 위해 현장에서 쉼 없이 뛰어왔다"며 "앞으로도 아이들의 성장과 안전, 미래를 책임지는 충북교육을 완성하기 위해 노력하겠다"고 밝혔다.
또 "선거는 경쟁이지만 교육만큼은 갈등과 진영 논리가 아니라 아이들을 중심에 두고 판단해야 한다"며 "끝까지 낮은 자세로 도민과 학부모의 목소리를 듣겠다"고 강조했다.
윤 후보는 사전투표를 마친 뒤 청주 미원면 재래시장 등을 방문해 유세를 이어갈 예정이다.
baek3413@newspim.com