윤호중 장관 사전투표 참여...오늘부터 이틀간 전국 3571개 투표소 운영

AI 핵심 요약beta
- 윤호중 행정안전부 장관이 29일 세종시에서 모바일 주민등록증을 발급받고 사전투표에 참여했다.
- 제9회 지방선거 사전투표는 29일부터 30일까지 전국 3571개 투표소에서 실시된다.
- 모바일 주민등록증은 실물과 동일 효력을 가지며 전국 주민센터에서 발급 가능해 관공서와 금융기관 등에서 사용할 수 있다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 제9회 전국동시지방선거 사전투표가 29일 전국에서 일제히 시작된 가운데 윤호중 행정안전부 장관이 세종시에서 모바일 주민등록증을 발급받아 사전투표에 참여했다.
행정안전부는 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 윤 장관이 세종특별자치시 조치원읍 사전투표소를 찾아 유권자로서 투표권을 행사했다고 밝혔다.
사전투표는 선거 당일인 6월 3일 투표가 어려운 유권자를 위해 마련된 제도로, 선거권이 있는 국민이면 누구나 신분증을 지참하고 전국 읍·면·동에 설치된 사전투표소 어디에서나 투표할 수 있다.
이번 제9회 전국동시지방선거 사전투표는 29일부터 30일까지 이틀간 전국 3571개 사전투표소에서 진행된다.
윤 장관은 이날 조치원읍 행정복지센터 민원실을 방문해 모바일 주민등록증을 발급받았다. 모바일 주민등록증은 실물 주민등록증과 동일한 법적 효력을 가지며 주소지와 관계없이 전국 주민센터에서 발급받을 수 있다. 관공서와 금융기관, 공항, 병원 등 기존 주민등록증 사용처에서도 활용 가능하다.
모바일 주민등록증 발급을 마친 윤 장관은 같은 건물 3층에 마련된 사전투표소로 이동해 직접 투표를 진행했다.
이번 지방선거에서는 시·도지사와 시·도교육감, 광역·기초의원 등 총 4227명의 지역 일꾼을 선출한다. 유권자는 기본적으로 7장의 투표용지를 받게 되며, 국회의원 보궐선거가 함께 실시되는 지역은 최대 8장의 투표용지를 받는다.
윤 장관은 "저도 오늘 지역 주민의 한 사람으로서 소중한 권리를 행사하고 왔다"며 "지방선거는 지역의 미래를 책임질 일꾼을 뽑는 중요한 선거인만큼 6월 3일 투표가 어려운 유권자께서는 꼭 오늘이나 내일 가까운 사전투표소에서 투표권을 행사해 주시기를 바란다"고 말했다.
한편 김민재 행정안전부 차관도 이날 정부서울청사에서 차관회의를 마친 뒤 서울 종로구 보건소를 방문해 사전투표에 참여했다.
abc123@newspim.com