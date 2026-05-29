윤호중 장관 사전투표 참여...오늘부터 이틀간 전국 3571개 투표소 운영

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6·3 지방선거 사전투표 시작…신분증 들고 소중한 한 표 행사

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 제9회 전국동시지방선거 사전투표가 29일 전국에서 일제히 시작된 가운데 윤호중 행정안전부 장관이 세종시에서 모바일 주민등록증을 발급받아 사전투표에 참여했다.

행정안전부는 지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 윤 장관이 세종특별자치시 조치원읍 사전투표소를 찾아 유권자로서 투표권을 행사했다고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 제9회 전국동시지방선거 사전투표가 시작된 29일 오전 서울 용산구 한남동주민센터에 마련된 사전투표소를 찾은 시민들이 투표를 하고 있다. 2026.05.29 khwphoto@newspim.com

사전투표는 선거 당일인 6월 3일 투표가 어려운 유권자를 위해 마련된 제도로, 선거권이 있는 국민이면 누구나 신분증을 지참하고 전국 읍·면·동에 설치된 사전투표소 어디에서나 투표할 수 있다.

이번 제9회 전국동시지방선거 사전투표는 29일부터 30일까지 이틀간 전국 3571개 사전투표소에서 진행된다.

윤 장관은 이날 조치원읍 행정복지센터 민원실을 방문해 모바일 주민등록증을 발급받았다. 모바일 주민등록증은 실물 주민등록증과 동일한 법적 효력을 가지며 주소지와 관계없이 전국 주민센터에서 발급받을 수 있다. 관공서와 금융기관, 공항, 병원 등 기존 주민등록증 사용처에서도 활용 가능하다.

모바일 주민등록증 발급을 마친 윤 장관은 같은 건물 3층에 마련된 사전투표소로 이동해 직접 투표를 진행했다.

이번 지방선거에서는 시·도지사와 시·도교육감, 광역·기초의원 등 총 4227명의 지역 일꾼을 선출한다. 유권자는 기본적으로 7장의 투표용지를 받게 되며, 국회의원 보궐선거가 함께 실시되는 지역은 최대 8장의 투표용지를 받는다.

윤 장관은 "저도 오늘 지역 주민의 한 사람으로서 소중한 권리를 행사하고 왔다"며 "지방선거는 지역의 미래를 책임질 일꾼을 뽑는 중요한 선거인만큼 6월 3일 투표가 어려운 유권자께서는 꼭 오늘이나 내일 가까운 사전투표소에서 투표권을 행사해 주시기를 바란다"고 말했다.

한편 김민재 행정안전부 차관도 이날 정부서울청사에서 차관회의를 마친 뒤 서울 종로구 보건소를 방문해 사전투표에 참여했다.

abc123@newspim.com