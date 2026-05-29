케이엔제이, 평택에 신규 공장부지 435억원 취득

AI 핵심 요약beta
- 케이엔제이가 29일 평택 브레인시티 산업단지 공장부지 취득 계약을 체결했다고 밝혔다.
- 신규 부지는 기존 대비 약 2.4배 규모로 CVD SiC 등 반도체 공정용 소재·부품 생산능력 확대에 활용할 계획이다.
- 회사는 중장기 생산거점으로 키워 CVD SiC와 Si 소재·부품까지 아우르는 반도체 핵심 소재·부품 생산기지로 단계적 확장을 추진한다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 반도체 소재·부품 제조업체 케이엔제이가 평택 브레인시티 일반산업단지 내 신규 공장부지 취득 계약을 체결했다고 29일 밝혔다.
취득한 부지는 경기도 평택시 브레인시티 일반산업단지 내에 위치하며, 면적은 4만1764㎡다. 취득금액은 약 435.9억원이다. 기존 사업장 면적 1만7457.5㎡ 대비 약 2.4배 규모다. 본 계약은 관련 인허가 조건 등이 충족될 경우 최종 이행되는 조건부 계약이다.
회사에 따르면 신규 부지는 주력 사업인 CVD SiC 소재 및 반도체 공정용 부품 생산능력 확대에 활용될 예정이다. CVD SiC 부품은 반도체 공정의 미세화·고단화, 고플라즈마 공정 확대에 따라 수요가 증가하고 있는 핵심 부품이다. 기존 생산거점이 최대 가동 수준에 가까운 상태를 유지하고 있어, 신규 부지 확보를 통해 고객사 증설 및 고사양 공정 확대에 따른 수요 증가에 대응할 생산 인프라를 마련한다는 방침이다.
신규 부지는 Si 소재·부품 사업 확대를 위한 생산 기반으로도 활용될 예정이다. 케이엔제이는 현재 아산사업장에서 대구경 Si 소재 개발 및 내재화를 준비하고 있으며, 향후 신규 부지를 통해 CVD SiC와 Si 소재·부품 등 신규 소재 사업까지 포함해 반도체 핵심 소재·부품 생산거점으로 확장할 계획이다.
부지 면적 기준으로 단순 환산할 경우 기존 대비 2배 이상 생산능력 확대가 가능한 물리적 기반을 확보했다. 다만 실제 생산능력 확대 규모와 투자 시점은 향후 인허가 진행 상황, 건축계획, 장비 투자 규모, 제품 믹스, 고객 수요 및 양산 일정 등을 종합적으로 고려해 단계적으로 결정될 예정이다.
케이엔제이 심호섭 대표이사는 "이번 신규 부지 취득은 단기적인 설비 확장을 넘어 반도체 소재·부품 시장의 구조적 성장에 대응하기 위한 중장기 생산 기반 확보 차원"이라며 "시장 수요와 고객사 요구에 맞춰 주력 사업인 CVD SiC 부품의 생산능력 확대와 함께 Si 소재·부품 사업의 성장 가능성까지 고려해 신규 생산거점을 단계적으로 활용해 나갈 계획"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com