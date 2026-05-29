유스피어, 6월 17일 컴백…커밍순 영상 공개

AI 핵심 요약beta
- 그룹 유스피어가 6월 17일 첫 미니앨범으로 컴백한다
- 유스피어는 29일 SNS에 '커밍 순' 스톱모션 영상을 공개했다
- 앨범명은 '바이트 디스트릭트'로 그린 키컬러와 티저 아이템이 콘셉트에 대한 궁금증을 키웠다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 유스피어가 오는 6월 17일 컴백을 확정지었다.
유스피어는 29일 공식 사회관계망서비스 공식 SNS를 통해 '커밍 순(COMING SOON)'과 함께 스톱 모션 영상을 공개했다.
영상에는 그룹 명 유스피어 사과 모양 스탬프가 찍힌 초대장이 등장하는 이번 영상에서는 곧이어 초대장이 열린다.
이어 앨범 명 '바이트 디스트릭트(BITE DISTRICT)'와 컴백 날짜, '유스피어 첫 번째 미이 앨범(USPEER 1st MINI ALBUM)'의 문구가 차례로 보인다.
배경과 글자를 비롯해 그린을 키컬러로 제작한 이번 영상은 싱그러운 여름 컴백을 앞둔 유스피어의 새 앨범 컨셉을 추측케 하고 있는 동시에, '바이트 디스트릭트'라는 앨범명과 하트 모양의 화살 등 영상에 등장하는 아이템들이 어떤 의미를 담고 있을지 다양한 호기심과 궁금증을 유발하고 있다.
유스피어의 첫 번째 미니앨범은 오는 6월 17일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
alice09@newspim.com