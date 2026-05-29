韩文体部：借韩流文化提振消费与旅游市场

纽斯频通讯社首尔5月29日电 韩国文化体育观光部长官崔辉永28日表示，中东局势紧张等因素导致经济活动和消费氛围受到抑制，政府将通过韩流文化带动旅游与内需市场复苏，为民生经济注入活力。

【插图=AI生成】

崔辉永当天在首尔三清洞国立现代美术馆举行的李在明政府成立一周年记者座谈会上作上述表态。

他说，随着世界杯足球赛、地方选举等重要活动接连举行，政府将努力营造有助于民众凝聚共识的社会氛围，并在政府第二个执政年度重点推进文化政策落地，让民众切实感受到文化与艺术政策带来的实际效果。

崔辉永表示，韩国外国游客数量持续增长，外国游客在韩刷卡消费金额及来韩人数均创历史新高。韩流文化是推动这一增长的重要动力。

今年3月，男团防弹少年团（BTS）在光化门举行回归演出前后，大量外国游客来韩旅游，推动韩国旅游收支时隔约11年再次实现顺差。

文化体育观光部统计显示，观看演出的外国游客平均在韩停留8.7天，人均消费约353万韩元，明显高于今年第1季度普通外国游客平均6.1天停留时间和245万韩元消费水平。

谈及韩中文化交流时，崔辉永表示，两国关系较过去已有改善，民间层面的交流也在增加，但韩国政府仍持谨慎态度。

他说，虽然与"限韩令"前相比，韩中交流规模仍有所减少，但双方都希望扩大合作与交流。

此外，他强调，韩国政府将严厉打击演出票黄牛交易，并计划在8月28日相关制度实施后进一步加强整治，力争在今年秋季职业棒球赛等大型活动期间取得明显效果。

目前，韩国文化体育观光部正同时推进韩流文化产业化、扩大来韩旅游及加强艺术从业者权益保护等多项重点任务。

业内普遍认为，若韩中文化交流进一步恢复，韩国提出的"韩流文化400万亿韩元产业规模"和"3000万外国游客"目标有望获得更大推动力。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社