[6·3 지선 충북]민주당 충북 광역·기초단체장 후보들 사전투표 첫날 총출동

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 충북 광역·기초단체장 후보들이 29일 사전투표에 일제히 참여했다
- 후보들은 오전 7시부터 시간대별로 각 지역 사전투표소를 찾아 투표를 진행했다
- 민주당은 사전투표 참여 확대가 투표율 제고와 지지층 결집으로 이어질 것이라 밝혔다
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =더불어민주당 충북 지역 광역·기초단체장 후보들이 제21대 대선 사전투표 첫날인 29일 일제히 투표에 나선다.
후보들은 이른 아침부터 시간대별로 각 지역 사전투표소를 찾아 유권자 참여를 독려할 계획이다.
민주당 충북도당에 따르면 오전 7시 영동군수에 출마한 이수동 후보가 가장 먼저 영동읍 행정복지센터에서 사전투표를 한다. 이어 오전 7시30분에는 김명식 진천군 후보가 생거진천종합사회복지관을 찾아 투표에 참여한다.
오전 8시30분에는 황규철 옥천군수 후보가 옥천군생활체육관에서, 조병옥 음성군수 후보는 음성읍 행정복지센터에서 각각 사전투표를 진행한다.
오전 9시에는 맹정섭 충주시장 후보가 충주시건강복지타운 복합복지관을 방문하고 이상천 제천시장 후보는 교동행정복지센터에서 투표한다. 같은 시각 이차영 괴산군수 후보는 괴산문화체육센터, 이재영 증평군수 후보는 증평군청 대회의실에서 사전투표에 나선다.
오전 10시에는 주요 후보들의 투표가 이어진다. 신용한 충북지사 후보는 보은읍 행정복지센터에서 하유정 보은군수 후보와 함께 투표할 예정이다.
이장섭 청주시장 후보는 성안동행정복지센터, 김광직 단양군수 후보는 단양군청 서관에서 각각 투표를 진행한다.
민주당은 "사전투표 참여 확대가 투표율 제고로 이어질 것"이라며 지지층 결집에 주력하고 있다
baek3413@newspim.com