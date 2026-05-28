전남 여수서 '대한민국청소년박람회' 개막…278개 체험 운영

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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 28일 성평등가족부, 여수시와 함께 여수엑스포컨벤션센터에서 '제22회 대한민국청소년박람회'를 개막했다.

행사는 '청소년의 힘으로, 더 푸른 미래를!'를 주제로 30일까지 사흘간 열린다.

박람회는 전국 청소년의 교류와 소통을 위한 행사로 운영되며 개·폐막식 사회에 청소년이 직접 참여한다. 행사 기간 인공지능(AI)·디지털, 기후·에너지, 진로탐색, 창의·예술, 힐링·건강, 지역특화 등 6개 주제관에서 278개 체험부스가 운영된다.

제22회 대한민국청소년박람회 개막식. [사진=전남도] 2026.05.28 ej7648@newspim.com

참가 청소년은 AI 로봇 대결, 증강현실 스포츠, 드론·로봇 축구, 태양광 자동차 경주, 메타버스 체험 등 미래 기술을 직접 경험할 수 있다. 대토론회와 경진대회도 함께 열린다. 청소년특별회의 위원 등 230여 명이 참여하는 '대한민국 청소년 대토론회'에서는 정책 과제 발굴이 진행된다.

생성형 AI를 활용한 디지털 콘텐츠 경진대회와 로봇 경진대회가 열리며 개그맨 박성광·황혜선(28일), 이상환 카이스트 인공지능융합연구센터장(29일), 크리에이터 도티(30일)가 참여하는 멘토 특강도 마련됐다.

여수 지역 특색을 반영한 해양 체험과 공연 프로그램도 진행된다. 노젓기 챌린지, 해양생물 굿즈 제작, VR 해양안전체험, DJ 워터붐 행사, 청소년 동아리 공연 등이 펼쳐진다. 청소년 5대 학회 연합 학술대회, 지도자 보수교육, 지역 참여기구 워크숍 등 연계 프로그램도 함께 운영된다.

개막식과 청소년의 달 기념식에는 원민경 성평등가족부 장관, 강위원 전남도 경제부지사, 청소년과 지도자 등 800여 명이 참석했다. 청소년 정책 발전 유공자와 단체에 정부포상 22점이 수여됐다.

강위원 부지사는 "전국 청소년 방문을 환영하며 체험을 통한 성장 계기를 기대한다"며 "원민경 장관은 청소년이 미래 변화를 이끄는 주체로 성장할 수 있도록 참여 기회를 확대하겠다"고 말했다.

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