경기도기숙사 카페폴룩, 한국소비자산업평가 카페·디저트 부문 우수

입사생 복지·청년 일자리 지원·지역 주민에게 열린 생활문화공간

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도기숙사 내 카페폴룩이 입사생 복지와 청년 일자리 지원을 위한 공간으로 운영되는 가운데 2026 KCIA 한국소비자산업평가 카페·디저트 부문 우수업체로 선정돼 28일 오전 경기도기숙사에서 인증서 전달 및 현판식을 가졌다.

경기도기숙사 카페폴룩 2026년 한국소비자산업평가 우수카페 선정 현판식. [사진=경기도기숙사]

도기숙사에 따르면 카페폴룩은 경기도기숙사 입사생과 직원들이 일상 속에서 편리하게 이용할 수 있는 복지공간이자 청년 입사생에게 근로 경험을 제공하는 생활밀착형 카페로 운영되고 있다.

카페는 입사생과 직원에게 커피 50%, 빵 10% 할인 혜택을 제공하고 있으며 경기도기숙사 취업프로그램에 참여한 입사생에게 5000원 음료교환권 200매를 지원하는 등 입사생 복지 확대에 기여해 왔다.

청년 일자리 창출도 카페폴룩 운영의 중요한 목적이다. 카페폴룩은 대학생과 청년 입사생의 경제적 자립과 근로 경험을 지원하기 위해 연간 8~10명을 고용하고 있으며 지난해 기준 4500만 원의 인건비를 지급했다. 또한 상업시설 운영 이익금의 30%를 입사생 장학금으로 환원할 계획으로 카페 수익이 다시 입사생 지원으로 이어지는 선순환 구조를 만들어가고 있다.

카페폴룩은 지난 2023년 희망둥지협동조합이 경기도기숙사 위탁기관으로 선정된 이후 이용이 저조했던 기존 카페시설을 약 2개월간 리모델링해 새롭게 문을 열었다. '새둥지'를 뜻하는 이름처럼 카페폴룩은 기숙사 입사생들이 머물고 쉬며 교류할 수 있는 공간을 목표로 조성됐으며 개장 이후 입사생과 직원뿐 아니라 지역 주민도 함께 찾는 열린 공간으로 자리 잡았다.

경기도기숙사 카페폴룩 2026년 한국소비자산업평가 우수카페 선정 현판식. [사진=경기도기숙사]

특히 카페 내부와 함께 카페 앞 잔디광장, 야간조명이 어우러진 외부 공간이 알려지면서 주말이면 300여 명의 지역민이 가족 단위로 방문하는 생활문화 공간으로 발전하고 있다. 아이부터 어르신까지 다양한 세대가 함께 머무는 공간으로 확장되면서 경기도기숙사가 지역사회와 자연스럽게 연결되는 계기도 마련하고 있다.

이번에 카페폴룩이 선정된 KCIA 한국소비자산업평가는 대한소비자협회가 주최하고 한국소비자평가가 주관하는 소비자 중심 평가제도다.

카페·디저트 부문은 실제 방문 이용객 평가를 바탕으로 우수한 식음료 서비스를 제공하는 업체를 선정해 소비자에게 소개한다. 평가 항목에는 제품 만족도, 접근성, 시설 편의성, 직원 친절도, 인테리어 및 분위기 만족도 등이 포함되며 카페폴룩은 항목별 평가에서 95~98점을 받아 AAA 등급으로 평가됐다.

카페폴룩은 이번 우수업체 선정을 기념해 오는 29일 하루 동안 지역 주민을 대상으로 음료 10% 할인행사를 실시한다. 이번 행사는 카페폴룩을 이용해 온 지역 주민에게 감사의 마음을 전하고 경기도기숙사와 지역사회가 함께 어울리는 열린 공간으로서의 의미를 나누기 위해 마련됐다.

이번 선정은 카페폴룩이 단순한 상업시설을 넘어 입사생 복지, 청년 일자리, 장학 환원, 지역 개방이라는 공공적 가치를 실천해 온 결과라는 점에서 의미가 있다. 카페폴룩은 앞으로도 입사생 참여 기회를 넓히기 위해 주말 입사생 플리마켓 운영을 추진하고 수원을 상징하는 베이커리 신메뉴를 개발해 방문객에게 새로운 즐길 거리를 제공할 계획이다.

경기도기숙사 카페폴룩 2026년 한국소비자산업평가 우수카페 선정 현판식. [사진=경기도기숙사]

문상철 희망둥지협동조합 이사장은 "카페폴룩은 경기도기숙사 입사생들이 더 나은 환경에서 생활하고 일자리와 복지 혜택을 함께 누릴 수 있도록 운영해 온 공간"이라며 "이번 KCIA 우수업체 선정은 입사생과 직원, 지역 주민이 함께 이용하며 만들어낸 성과라는 점에서 더욱 뜻깊다"고 밝혔다. 이어 "앞으로도 카페폴룩을 입사생 복지와 청년 참여가 살아 있는 공간으로 운영하고 지역 주민과도 함께 나누는 경기도기숙사의 열린 생활문화공간으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com