추미애 선대위, '단단 동행' 장애인 맞춤형 5대 공약 발표

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28일 기자회견…"장애가 삶의 장벽 되지 않는 경기도 품격 지키겠다"

우선 돌봄 신설·24시간 콜택시 증원·상생형 컨소시엄 사업장 도입 등 골자

서미화 위원장 "차별 아닌 차이로 존중받는 단단한 복지 안전망 구축할 것"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보 선거대책위원회가 28일 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 도내 장애인의 삶을 든든하게 뒷받침하기 위한 '단단 동행' 장애인 맞춤형 공약을 발표했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 도내 장애인의 삶을 든든하게 뒷받침하기 위한 '단단 동행' 장애인 맞춤형 공약을 발표했다. 2026.05.28 beignn@newspim.com

이날 발표를 맡은 서미화 선대위 사회적약자동행위원장은 "공동체의 품격은 가장 약한 고리가 얼마나 단단하게 보호받고 있느냐에 따라 결정된다"며 "보건의료, 요양, 돌봄, 교통, 일자리, 인권 등 장애 이웃들이 마주한 가혹한 현실을 해결하기 위해 추미애 후보가 단단한 버팀목이 되겠다"고 강조했다.

추 후보 캠프가 제시한 장애인 정책의 핵심 기조는 '단단 동행, 장애인'을 바탕으로 한 5대 분야 체계 구축이다. 주요 내용으로는 ▲보건의료·요양·돌봄 장애인 맞춤형 자립 지원 ▲돌봄 인프라 확충 및 인권보호 강화 ▲장애인 일자리와 지역 고용 확대 ▲범죄 예방·지원 체계 구축 ▲장애인 친화 관광·체육 인프라 지원 등이 포함됐다.

우선 생활권 중심의 촘촘한 돌봄 시스템 조성을 위해 비상 상황 발생 시 즉각 인력을 투입하는 '경기도형 우선 돌봄 서비스'가 신설된다.

의료 분야에서는 장애인 건강검진 기관과 친화 산부인과를 대폭 확대하고 교통 약자의 오랜 숙원이었던 이동권 보장을 위해 장애인콜택시 운전원을 증원하여 '24시간 기다림 없는 이동권'을 실현할 방침이다.

돌봄 인프라와 인권 보호를 위한 대안도 구체화됐다. 거주시설을 가족과 공동체가 함께하는 '열린 공간'으로 재편하는 한편 가족의 돌봄 공백이 발생했을 때 안심하고 이용할 수 있는 긴급 돌봄과 장애아동의 교육 여건을 보장할 '전담·통합 어린이집'을 확대한다. 시설 내 부당행위를 근절하기 위한 '시설 인권지킴이단' 운영 계획도 더해졌다.

지속 가능한 자립 여건 마련을 위한 일자리 대책으로는 민간기업의 참여를 유도하는 '찾아가는 컨설팅'을 확대하고 경기도·공공기관·민간기업이 공동 출자하는 '상생형 컨소시엄 표준사업장' 모델을 도입한다.

특히 중증장애인 생산품 판매점 등의 자금 조달 및 대출 한계 리스크를 최소화하기 위해 권역별 상생 지역 판별 및 종합 컨설팅 체계를 다각도로 지원하며, 일터 내 부당노동행위와 불법 계약에 대해서는 강력한 법률 지원을 적용하기로 했다.

안전망 구축 분야에서는 성폭력과 학대 근절을 위해 현재 인력 부족으로 한계를 보이는 '72시간 내 학대 피해 지원 체계'를 법률 단체들과의 거버넌스 형성을 통해 전면 보강한다.

기존 비상근직 중심의 진술 조력인을 상근직으로 전환하여 심리치료를 결합한 인권 안전망을 마련하고 무장애 관광 인프라와 통합 체육시설인 '반다비 센터'도 단계적으로 확대할 예정이다.

서 위원장은 "장애가 삶의 장벽이 되지 않는 사회, 차별이 아닌 차이로 서로를 존중하는 사회가 바로 추미애 후보가 약속하는 경기도의 품격"이라며 도민들의 지지를 호소했다.

현재 경기도지사 선거는 사전투표를 하루 앞두고 복지 인프라 확충과 사회적 약자 동행 정책을 둘러싼 각 후보 진영의 비전 경쟁이 뜨겁게 달아오르고 있다.

beignn@newspim.com