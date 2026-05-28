의왕시, 청소년의 달 맞아 유해환경 민·관 합동점검 실시

AI 핵심 요약beta
- 의왕시가 28일 청소년의 달 맞아 유해환경 민관 합동점검을 실시했다고 밝혔다
- 고천동·오전동·내손동 일대에서 유해약물 판매와 청소년 출입시간 준수 여부 등을 집중 점검했다
- 무인 룸카페 등 신·변종 유해업소와 위기청소년을 대상으로 선도 캠페인을 벌이며 지속 단속을 예고했다
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[의왕=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 의왕시가 5월 청소년의 달을 맞아 최근 관내 청소년 유해환경에 대한 민관 합동점검을 실시했다고 28일 밝혔다.
'의왕시 청소년 유해환경 민관 합동점검'은 청소년들의 일탈행위를 예방하고 안전한 성장환경을 조성하기 위해 정기적으로 추진하는 활동이다.
이번 점검은 의왕시를 비롯해 의왕경찰서, 청소년유해환경감시단, 청소년지도위원, 청소년상담복지센터, 학교밖청소년지원센터 관계자 등 70여 명이 참여한 가운데 고천동·오전동·내손동 일대를 중심으로 진행됐다.
참가자들은 청소년 대상 유해약물(술·담배 등) 판매 행위와 주류·담배 판매 금지 스티커 부착 여부를 확인하고 노래방·PC방 등의 청소년 출입시간 준수 여부를 집중 점검했다.
또한 무인 룸카페 등 신·변종 청소년 유해업소 운영 여부를 점검하는 한편 음주·폭력·가출 등 각종 위험에 노출된 위기청소년 보호 및 발굴을 위한 선도 캠페인도 함께 실시했다.
박선옥 체육청소년과장은 "청소년들이 유해환경에 노출될 가능성이 여전히 존재하는 만큼 앞으로도 청소년 유해 업소와 유해환경에 대한 점검과 단속을 지속적으로 추진할 계획"이라며 "청소년들이 안심하고 건강하게 성장할 수 있는 환경을 조성하는데 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com