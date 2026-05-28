임태희 후보 "100·0·160만…흔들림 없는 경기미래교육 투표로 결정"

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임 후보 "궁극적 목표는 160만 학생… 책임지고 경기교육 약속 이행할 것"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 임태희 경기도교육감 후보가 사전투표를 하루 앞둔 28일 선거운동 기간 도민들에게 제시해 온 '숫자로 보는 정책'을 총망라하며 표심 공략에 나섰다.

임태희 후보는 '미래교육 대 과거교육'의 구도로 규정하고, 압도적인 실력과 성과를 바탕으로 정책선거를 주도해 가겠다는 의지를 피력했다. [사진= 임태희 경기도교육감 후보 선거캠프]

임 후보는 이번 선거의 성격을 '미래교육 대 과거교육'의 구도로 규정하고 압도적인 실력과 성과를 바탕으로 정책선거를 주도해 가겠다는 의지를 피력했다.

임 후보 캠프에 따르면 선거 기간 동안 매일 아침 정책을 상징하는 숫자를 발표하는 이색 행보를 이어왔다. 기초학력 미도달 학생 10명 중 6명을 해소했다는 의미의 '6/10'을 시작으로 지난 30일간 매일 발표된 정책 숫자들은 현장의 목소리를 정확히 반영했다는 평가를 받으며 경기교육 가족들의 호응을 이끌어냈다.

선거 막판 임 후보가 전면에 내세운 대표 숫자는 '100', '0', '160만' 세 가지다.

우선 '100(빈틈없는 채움)'은 학력향상 100, 인성교육 100, 건강과 안전안심 100을 통해 학생들의 전인적 성장과 안전을 완벽하게 책임지겠다는 의지를 담았다.

'0(근본적인 해소)'은 교육 사각지대 0, 교육물가 부담 0, 교권피해 0, 돌봄대기 0을 달성해 교육 현장과 학부모의 불안 및 어려움을 원천 차단하겠다는 공약이다.

마지막으로 '160만(오직 학생)'은 이 모든 정책의 궁극적인 지향점이 160만 경기도 학생들을 향하고 있으며, 오직 학생만을 생각하고 나아가겠다는 임 후보의 확고한 교육 철학을 반영했다.

임 후보는 "이 모든 정책 숫자의 주어는 학생과 선생님, 학부모님을 비롯한 경기교육가족 여러분이었다"라며 "오직 학생만을 바라보며 경기교육가족 모두가 일궈낸 노력과 결과를 도민들께 보여드리고 싶었다"라고 소회를 밝혔다.

이어 "지난 30일 동안 아침마다 도민들께 보고드린 숫자는 단순한 성과가 아니라 저 임태희가 책임지고 이행할 경기교육의 약속"이라며 "2학기에도 흔들림 없이 우리 아이들의 교육을 지키겠다"라고 강조했다.

끝으로 임 후보는 "이제 교문을 넘어 선생님의 삶을 바꾸고, 학생들의 빛나는 성장으로 증명해 보이겠다"라며 "선거 기간 내내 보내주신 성원을 결코 잊지 않고 세계가 주목하는 경기미래교육으로 도민 여러분과 함께 힘차게 걸어가겠다"라고 지지를 호소했다.

현재 도내 교육감 선거는 사전투표를 앞두고 각 후보 진영이 막판 총력 유세 전을 펼치며 유권자들의 표심 잡기에 사력을 다하고 있다.

beignn@newspim.com