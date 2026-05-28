익산시, 산북천 개선복구 속도…장마철 침수 대응 총력

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총사업비 334억원 투입…산북천 2.5㎞ 구간 항구 복구 진행

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 여름철 집중호우와 태풍에 대비해 산북천 개선복구사업 추진에 속도를 내고 있다.

익산시는 하천 범람과 침수 피해를 선제적으로 막기 위해 '산북천 개선복구공사'를 우기 대비 중심으로 추진하고 있다고 28일 밝혔다.

산북천 개선복구사업 공사구간[사진=익산시] 2026.05.28 lbs0964@newspim.com

산북천 개선복구사업은 산북천 유역 침수 피해를 줄이기 위한 항구적 개선사업으로, 삼담리 죽청천 합류점부터 외돈교 상류지점까지 약 2.5㎞ 구간에서 진행되고 있다.

시는 총사업비 334억9000만원을 투입해 오는 12월 준공을 목표로 제방 보강 5796m와 교량 재가설 6개소 등을 추진하고 있다.

특히 본격적인 장마철을 앞두고 홍수 시 유수 흐름에 직접 영향을 미치는 제방 쌓기와 교량 재가설, 하천 사면 정비 등에 공사 역량을 집중하고 있다.

이를 통해 하천 통수능력을 조기에 확보하고 집중호우 발생 시 범람 위험과 침수 피해를 최소화한다는 계획이다.

익산시는 시민 안전과 직결되는 사업인 만큼 공정 관리와 현장 안전관리에도 행정력을 집중하고 있다.

익산시 관계자는 "시민들이 안심하고 여름철을 보낼 수 있도록 침수 예방과 직결되는 공정을 우선 추진하고 있다"며 "안전하고 신속한 사업 추진을 위해 지역 주민과 토지 소유자들의 협조를 부탁드린다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com