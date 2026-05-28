경기도교육청평생학습관, 퇴직 예정 교직원 대상 '재능기부 준비과정' 운영

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류영신 관장 "오랜 전문성과 경험은 경기교육 자산… 인적 인프라 견고히 할 것"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청평생학습관이 퇴직 예정 교직원의 전문성을 학교 현장과 지속적으로 이어가기 위한 '2026년 학교 연계 재능기부 준비과정'을 운영했다고 28일 밝혔다.

경기도교육평생학습관이 '학교 연계 재능기부 준비과정'을 운영했다고 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

지난 26일부터 28일까지 사흘간 진행된 이번 연수에는 인생 2막을 준비하는 도내 퇴직 교직원 100명이 참여해 뜨거운 관심을 보였다.

이번 교육은 참가자들이 그동안 공직 사회에서 축적해 온 전문 지식과 풍부한 경험을 살려 퇴직 이후에도 학교와 교육기관에서 지속적으로 역량을 발휘할 수 있도록 발판을 마련해 주고자 기획됐다.

주요 연수 내용은 학교 현장의 수요가 높은 분야를 중심으로 다채롭게 구성됐다.

구체적으로는 ▲학교 현장의 전문 지식을 사회공헌 활동으로 활용하는 경력형 일자리 연계 ▲고령자 및 저학력 성인 대상 한글을 교육하는 문해교육 지원 ▲교육과 돌봄을 통합 제공하는 늘봄학교 지원 ▲학교 내 다양한 갈등 사안 조정을 돕는 학교상담 지원 ▲퇴직 후 인생 2막을 위한 자격증 연계 직업 및 기초학습 지원 등이다.

참가자들은 이번 연수를 통해 은퇴 후 사회공헌 활동 비전을 수립하는 한편 다변화하는 교육 현장에 바로 투입될 수 있는 실천적 역량을 다졌다.

다변화하는 교육 현장에 바로 투입될 수 있는 실천적 역량을 다졌다. [사진= 경기도교육청]

류영신 경기도교육청평생학습관장은 "교직원들이 오랜 시간 쌓아온 전문성과 경험은 경기교육의 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 자산"이라며 "이번 연수가 퇴직 이후의 삶을 체계적으로 설계하는 유익한 디딤돌이 되는 동시에 일선 학교 현장을 든든하게 뒷받침할 인적 인프라를 견고히 하는 계기가 되기를 바란다"라고 말했다.

beignn@newspim.com