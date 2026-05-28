시흥시 '배곧 복합문화중심도시 조성사업' 민간사업자 공모 추진

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배곧신도시 미래 성장 거점 조성·미래형 복합도시 개발 본격 착수

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시가 배곧신도시의 미래 성장 거점 조성을 위한 '배곧 복합문화중심도시 조성사업' 민간사업자 공모를 추진하며 미래형 복합도시 개발에 본격적으로 착수한다고 28일 밝혔다.

배곧 복합문화중심도시 조성사업이 진행되는 사업 대상지 위치도(빨간 표기 부분). [사진=시흥시]

시에 따르면 이번 공모는 공모형 토지 매각 방식으로 진행된다. 사업 대상지는 시흥시 배곧동 319번지로 면적은 4만1201.3㎡ 규모다. 시는 민간의 창의적인 개발 아이디어를 바탕으로 해당 부지를 문화·상업·업무·연구 기능이 융합된 복합공간으로 조성해 배곧을 수도권 서남부 대표 문화·산업 중심지로 육성할 계획이다.

특히 이번 사업은 문화시설과 체육시설, 상업 및 업무시설, 연구 기능 등이 어우러진 복합개발을 통해 배곧의 자족 기능을 강화하고 시민 생활 편의와 도시 경쟁력을 높이는 데 중점을 두고 추진된다. 시는 이를 통해 지역경제 활성화와 양질의 일자리 창출 효과도 기대하고 있다.

이번 공모는 사업계획의 완성도와 공공성, 지역 기여도 등을 종합적으로 평가해 우선협상대상자를 선정하는 방식으로 진행된다. 응모자는 공모지침서에서 제시한 개발 방향과 개발 필수시설(체육시설) 등을 반영해 사업계획서를 제출해야 한다.

또한 민간사업자가 제안하는 개발 구상에 따라 도시계획 용도변경이 병행 추진될 수 있어 차별화된 콘텐츠와 창의적인 공간 구성, 사업 실현 가능성 등이 핵심 평가 요소가 될 전망이다.

시는 공공성과 사업성을 균형 있게 고려해 배곧의 미래가치와 상징성을 높일 수 있는 우수 사업자를 선정한다는 방침이다.

공모 참가를 희망하는 사업자는 6월 10일부터 11일까지 시흥시 경제자유구역과를 방문해 참가의향서를 제출해야 한다. 이후 일정은 ▲6월 22일부터 23일까지 서면 질의 접수 ▲7월 1일 질의·답변 ▲9월 7일 사업신청서 접수 ▲사업계획 평가를 거쳐 9월 10일 우선협상대상자 선정 순으로 진행될 예정이다.

시 관계자는 "배곧 복합문화중심도시 조성사업은 문화와 산업, 연구 기능이 공존하는 미래형 도시 모델을 구현하기 위한 핵심 사업"이라며 "창의적인 개발 역량과 우수한 사업 수행 능력을 갖춘 민간사업자들의 적극적인 참여를 기대한다"고 말했다.

1141world@newspim.com