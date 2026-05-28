경기도교육청, 한국다문화교육학회 국제학술대회 특별 세션 운영

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홍정표 부교육감 "현장 중심 정책 연구·국제 협력 통해 포용적 교육 체제 확대"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 오는 29일부터 이틀간 국립국제교육원에서 열리는 '2026 한국다문화교육학회(KAME) 국제학술대회'에 참여해 특별 세션을 운영한다고 28일 밝혔다.

'2026 한국다문화교육학회(KAME) 국제학술대회'에 참여해 특별 세션을 운영한다고 밝혔다. [사진= 경기도교육청]

이번 학술대회는 '포용적 교육을 지향하는 학교로의 변화(Reshaping Schools for Inclusive Education)'를 주제로 개최된다. 세계 각국의 다문화교육 석학과 연구자, 현장 교원 등 300여 명이 참석해 미래 다문화교육의 방향성을 논의하고 글로벌 교육 협력 네트워크를 확대할 예정이다.

현재 공교육 기반의 다문화교육 전국 표준을 정립하며 관련 정책을 선도하고 있는 도교육청은 이번 별도 세션을 통해 현장 중심의 정책 사례와 연구 성과를 국내외 전문가들과 공유한다. 세션은 홍정표 제2부교육감의 인사말을 시작으로 해외 석학 기조 강연, 정책 발표 순으로 진행된다.

기조 강연에는 세계적인 다문화교육 석학인 크리스티나 슬리터 교수와 안린 구드윈 교수가 참여해 포용적 학교 체제와 미래 교육의 지향점에 대해 발표할 예정이다.

이어지는 도교육청 주제 발표에서는 ▲경기한국어랭귀지스쿨(KLS) 선이수제 도입을 위한 시범 운영 및 평가 체계 개발 ▲다문화 고등학생용 교과 개념 한국어 교과서 개발 및 적용 ▲KLS 3섹터 기반 한국어교육 연결·확장 ▲청소년 사회통합 지원 한국어교육 및 한국 사회 프로그램 개발 모델 등이 다뤄진다.

특히 도교육청은 이번 학술대회에서 '경기한국어랭귀지스쿨 지역연계형 선이수제'와 '다문화청소년 사회통합 프로그램 모델'을 최초로 공개한다. 이를 통해 온라인 기반의 국내외 한국어교육 확대와 다문화학생의 공교육 적응, 진로 및 정주 지원까지 연계하는 통합형 미래 교육 모델을 제시한다는 구상이다.

홍정표 도교육청 제2부교육감은 "이번 국제학술대회는 다문화학생을 미래 글로벌 인재로 성장시키는 교육 방안을 함께 모색하는 뜻깊은 자리"라며 "앞으로도 현장 중심의 정책 연구와 적극적인 국제 협력을 통해 포용적인 미래 교육 체제를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.

beignn@newspim.com