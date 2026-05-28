경기도 '테이스티광장X포레시네마' 프로그램 참여자 모집

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경기문화재단 주관 영화 상영 결합한 오감 만족 힐링 프로그램

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도와 경기문화재단이 미식체험과 영화감상을 함께할 수 있는 '테이스티광장X포레시네마' 프로그램 참여자를 오는 6월 1일부터 모집한다.

테이스티광장 포스터. [사진=경기도]

28일 도에 따르면 이번 행사는 경기도먹거리광장에서 열리는 생생한 미식 체험과 경기문화재단이 주관하는 영화 상영을 결합한 오감 만족 힐링 프로그램이다.

본 행사는 6월 20일 토요일 수원시 권선구 경기도먹거리광장에서 개최된다. 먼저 오후 2시부터 열리는 테이스티광장에서는 영화 '리틀포레스트'에 등장하는 양배추달걀샌드위치를 도민들이 직접 만들어 보는 시간을 갖는다. 또한 여름의 문턱에서 청량감을 더해줄 제철 식재료 활용 오이콩국수 시식 코너도 준비돼 있다.

맛있는 음식으로 미각을 깨운 후에는 유쾌한 퀴즈 이벤트가 이어져 정답을 맞힌 참여자들에게 풍성한 상품을 제공할 예정이다. 이어 오후 4시부터는 포레시네마 상영회로 자리를 옮겨 영화 '리틀포레스트'를 관람한다. 참가비는 전액 무료이며 경기도민 및 도내 거주자라면 누구나 참여할 수 있다.

모집 인원은 40명으로 참가 신청은 6월 1일 오전 10시부터 경기도농수산진흥원 누리집 또는 경기도먹거리광장 카카오톡 플러스친구에 게시된 네이버폼 링크를 통해 선착순으로 접수한다.

박종민 경기도 농수산생명과학국장은 "바쁜 일상에 지친 도민들이 '리틀포레스트' 주인공처럼 우리 땅에서 자란 제철 식재료로 만든 음식을 맛보며 따뜻한 위로와 치유의 시간을 가지시길 바란다"며 "앞으로도 경기도먹거리광장은 건강한 식문화를 넘어 소통과 힐링의 공간으로 자리매김할 수 있도록 행정적 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com