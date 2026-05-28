사전투표 D-1…행안부, 경찰·소방과 투표소 안전 점검 총력

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전국 3571개 사전투표소 운영…준비상황 점검

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 행정안전부가 6·3 지방선거 사전투표를 하루 앞두고 경찰·소방과 함께 전국 사전투표소 안전 점검에 나섰다.

투표소 시설 점검부터 불법행위 대응, 화재 예방까지 전방위 대응 체계를 가동해 국민이 안심하고 투표할 수 있는 환경 조성에 총력을 기울인다는 방침이다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

행정안전부는 윤호중 장관이 28일 서울 종로구 사직동 주민센터 사전투표소와 종로경찰서 선거경비 통합상황실을 방문해 사전투표 준비 상황과 안전 대책을 점검했다고 밝혔다.

이번 지방선거 사전투표는 5월 29일부터 30일까지 이틀간 전국 읍·면·동에 설치된 3571개 사전투표소에서 진행된다. 유권자는 신분증만 지참하면 전국 어디서나 투표할 수 있다.

윤 장관은 이날 사직동 주민센터 사전투표소에서 실제 투표 환경을 가정한 모의시험 과정을 참관하며 신분증 확인, 투표용지 발급, 기표 및 투표함 운영 상태 등을 점검했다.

특히 투표소 내 이동 동선을 직접 확인하며 엘리베이터와 경사로 등 이동약자를 위한 편의시설 설치 상태를 살폈다. 이와 함께 전력 과부하에 따른 누전·화재 예방 대책과 불법카메라 설치 여부 등도 집중 점검했다.

이어 윤 장관은 종로경찰서를 찾아 불법 시위와 난동, 방화 등 선거 관련 사건·사고 대응 체계를 확인했다.

경찰청은 개표 종료 시까지 전국 경찰관서에 24시간 운영되는 선거경비 통합상황실을 가동해 투·개표소 경비와 투표함 이송 상황을 관리한다. 소방청도 전국 사전투표소의 화재 위험 요소 제거와 신속 대응 체계를 운영할 계획이다.

윤 장관은 "국민 여러분께서 안심하고 투표소를 찾을 수 있도록, 불법 시위나 방화, 폭력 등의 위험에 대비하여 사전투표소 주변 경비와 순찰을 강화하고, 소방 안전 관리에 최선을 다하고 있다"며 "국민 한 분 한 분의 투표 참여가 지역의 미래를 바꾸는 시작이 되는 만큼, 선거 당일 투표 참여가 어려운 국민께서는 안심하고 사전투표에 참여하시길 바란다"고 말했다.

abc123@newspim.com