광명시, 시민 생활과 밀접한 총 9개 공간통계 서비스 제공

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시민 체감형 데이터 서비스 확대...데이터 기반 스마트 행정 강화

[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 시민들이 다양한 통계 정보를 지도 위에서 쉽고 직관적으로 확인할 수 있도록 시 누리집을 통해 통계지리정보서비스(SGIS)를 제공한다고 27일 밝혔다.

광명시청 누리집을 통해 접속한 통계지리정보서비스(SGIS) 메인 화면. [사진=광명시]

시에 따르면 이번 서비스는 국가통계포털의 통계지리정보서비스(SGIS) 콘텐츠를 광명시 누리집에 연결한 것으로 시민들이 별도로 지역을 설정하지 않아도 광명시 기준으로 각종 통계 정보를 바로 확인할 수 있도록 한 것이 특징이다.

기존에는 국가 통계 사이트에 접속한 뒤 이용자가 직접 지역을 설정해야 했지만 시 누리집에서는 광명시 값이 기본 설정돼 있어 보다 쉽고 편리하게 서비스를 이용할 수 있다.

또한 수치와 표 중심의 통계 제공 방식에서 벗어나 색채지도와 그래프, 대시보드 등 시각화 기능을 강화해 통계 정보를 쉽고 직관적으로 이해할 수 있다.

이번 통계지리정보서비스(SGIS)는 시민 생활과 밀접한 총 9개 공간통계 서비스를 제공한다.

주요 서비스로는 ▲우리 동네 주요 이슈와 변화를 색채 지도로 보여주는 '통계주제도'▲인구·가구 등 통계를 소지역 단위로 분석할 수 있는 '대화형 통계지도'▲차량 이동거리와 생활권을 반영해 공공시설과 상권 정보를 분석하는 '생활권역 통계지도'가 있다.

또한 ▲고용24·사람인 등 민간 채용정보를 지도 기반으로 제공하는 '일자리 맵'▲주거 선호 조건에 맞는 지역을 추천하는 '살고 싶은 우리동네'▲업종별 밀집 현황을 분석해 소상공인 창업을 돕는 '업종통계지도' 등 시민 체감형 서비스도 함께 제공된다.

이와 함께 ▲태풍·홍수·산사태·폭염 등 재난 정보를 지도 기반으로 제공하는 '자연재해 통계지도'▲인구·가구·주택 변화 추이를 그래프와 차트로 보여주는 '총조사 시각화지도'▲주거·경제·복지 등 지역 현황을 한눈에 확인할 수 있는 '지역변화 분석지도'도 지원한다.

시는 이번 서비스로 시민들이 생활정보와 지역 현황을 보다 쉽게 파악하고 창업·구직·이사 등 실생활 의사결정에도 유용하게 활용할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "누구나 복잡한 절차 없이 광명시 맞춤형 통계 데이터를 손쉽게 활용할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 공공데이터 개방과 시민 체감형 데이터 서비스를 확대해 데이터 기반 스마트 행정을 강화해 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com