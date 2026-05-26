충북교육감 선거 공방…김성근 측 "공보물 법적 기준 준수, 정책 선거 촉구"

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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육감 선거를 앞두고 후보 간 공방이 격화되는 가운데 김성근 후보 선거대책위원회는 26일 윤건영 후보 측의 '학력 기재 부실' 주장에 대해 "사실 왜곡"이라며 유감을 표명하고 정책 중심 선거를 촉구했다.

김성근 선대위는 이날 입장문을 통해 "윤 후보 선대위가 언론을 통해 김 후보의 선거 공보물 학력 기재를 두고 '불성실', '깜깜이'라고 비방한 데 대해 깊은 유감을 표한다"고 밝혔다.

김성근 충북교육감 후보.[ 사진=뉴스핌DB]

이어 "김 후보의 공보물은 현행 선거법을 철저히 준수해 작성된 것으로 초·중·고 학력 기재 여부는 후보자의 자율 판단 사항"이라며 "법적 기준을 충족한 문서에 대해 주관적 잣대로 '부실'이라 규정하는 것은 유권자의 판단을 흐릴 수 있다"고 주장했다.

또 "학력 기재를 문제삼는 것은 학연·지연 중심의 선거를 조장하려는 구태로 비칠 수 있다"며 "출신 학교를 부각하는 방식은 충북 교육을 연고주의로 회귀시키는 것"이라고 비판했다.

그러면서 "교육감은 출신 학교가 아니라 교육 철학과 정책, 성과로 평가받아야 한다"며 "김 후보는 능력과 정책으로 평가받겠다"고 강조했다.

김 후보 측은 윤 후보 선대위를 향해 "네거티브 공세를 중단하고 남은 기간 정책과 공약으로 경쟁하자"고 촉구했다.

baek3413@newspim.com