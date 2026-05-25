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천호성, '마약·도박·흡연 Zero 학교' 공약…VR 기반 예방 교육

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  • 천호성 전북교육감 후보가 25일 청소년 마약·도박·흡연 Zero 학교 조성 공약을 발표했다
  • 체험형 디지털·VR 예방교육 도입해 중독 위험을 현실감 있게 인식시키겠다고 밝혔다
  • 마약·도박·흡연 관련 교육과 전문기관 상담 체험 등 에듀테크 기반 예방 중심 교육모델을 구축하겠다고 했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

청소년 맞춤형 체험교육 확대와 디지털 콘텐츠 활용 예방체계 구축
가상현실 기반 중독 예방교육 통한 안전한 학교환경 조성 추진

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 후보가 25일 청소년 마약과 불법도박, 흡연 문제 예방을 위한 '마약·도박·흡연 Zero 학교' 조성 공약을 발표했다.

천 후보는 "청소년을 대상으로 한 마약과 스마트폰 불법도박, 신종 담배 문제가 심각해지고 있다"며 "학생들이 스스로 위험성을 인식하고 올바른 선택 역량을 키울 수 있도록 예방교육을 강화하겠다"고 밝혔다.

천호성 전북교육감 후보[사진=천호성 캠프]2026.05.25 gojongwin@newspim.com

그는 학생 눈높이에 맞춘 체험형 디지털교육 콘텐츠와 VR 기반 예방교육을 적극 도입해 중독 문제를 현실감 있게 체험할 수 있는 교육환경을 조성하겠다고 설명했다.

또 가상현실 기술을 활용해 중독이 신체와 사회에 미치는 영향을 시각적으로 전달하고 학생들이 위험 상황에서 스스로 판단하고 대처하는 능력을 기를 수 있도록 하겠다고 강조했다.

천 후보는 주요 교육 내용으로 ▲마약 종류와 위험성 교육 ▲관련 범죄·처벌 기준 안내 ▲전문기관 1342 상담 체험 ▲흡연 유형 테스트와 금연 콘텐츠 제공 ▲불법도박 체험 및 예방교육 ▲전문기관 1336 상담 체험 등을 제시했다.

이어 "시간과 장소 제약 없이 반복 학습이 가능한 몰입형 콘텐츠를 활용해 예방 중심 교육문화를 만들겠다"며 "학생들이 마약과 도박, 흡연의 위험성을 체감하고 스스로 경계할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

천 후보는 "에듀테크 기반의 선도적 교육 모델을 구축해 청소년들의 인식 개선과 안전한 학교환경 조성에 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

gojongwin@newspim.com

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충북지사 신용한 45.4% 김영환 40.8% [서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 6·3 지방선거 충북지사 선거에 출마한 신용한 더불어민주당 후보와 김영환 국민의힘 후보가 오차범위 안에서 접전을 벌이고 있는 것으로 23일 조사됐다. 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 20~21일 충청북도 만 18살 이상 남녀 804명을 대상으로 실시한 충북지사 후보 지지도 조사 결과, 신 후보 45.4%, 김 후보 40.8%였다. 두 후보 간 격차는 4.6%포인트(p)로 오차범위 안이다. '없음' 5.7%, '잘 모름' 8.1%였다. ◆적극 투표층, 신용한 53.8% 김영환 39.8%  지역별로 ▲청주시 신 후보 44.7%, 김 후보 42.0% ▲충주·제천·단양 신 후보 47.0%, 김 후보 41.3% ▲보은·옥천·영동·괴산·증평·진천·음성 신 후보 45.5%, 김 후보 37.9%다. 연령별로는 ▲18~29살 신 후보 30.4%, 김 후보 38.4% ▲30대 신 후보 39.1%, 김 후보 45.4% ▲40대 신 후보 51.8%, 김 후보 36.1% ▲50대 신 후보 62.6%, 김 후보 30.1% ▲60대 신 후보 50.1%, 김 후보 38.3% ▲70대 이상 신 후보 32.5%, 김 후보 58.1%다. 성별로는 ▲남성 신 후보 47.4%, 김 후보 42.1% ▲여성 신 후보 43.4%, 김 후보 39.5%로 오차범위 안의 팽팽의 지지율을 보였다. 지지 정당별로는 민주당 지지층의 84.9%가 신 후보, 7.3%는 김 후보를 지지했다. 국민의힘 지지층의 84.9%는 김 후보, 8.0%는 신 후보를 지지했다. 적극 투표층은 신 후보가 53.8%로 39.8%의 김 후보를 크게 앞섰다. 투표 의향자 중에서는 신 후보 48.5%, 김 후보 42.3%로 오차범위 안 접전이다. '잘 모름' 신 후보 20.8%, 김 후보 34.8%이다. 이번 조사는 무선전화 가상번호 100% 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.5%p이며 응답률은 7.7%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별·연령별·권역별 가중치(림가중)를 적용했다. 모든 여론조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. jeongwon1026@newspim.com 2026-05-23 05:00
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靑, 김승룡 소방청장 감찰 착수 [서울=뉴스핌] 김미경 기자 = 이재명 대통령이 22일 김승룡 소방청장에 대한 즉각적인 진상 확인을 지시해 감찰에 착수했다고 청와대가 밝혔다. 강유정 청와대 수석대변인은 이날 저녁 언론 공지를 통해 이같이 밝혔으며 현재로선 개인 비위로 인한 사유로 전해졌다. [남양주=뉴스핌] 김현우 기자 = 김승룡 소방청장 직무대행이 24일 오후 경기도 남양주 수도권119특수구조대에서 열린 현대자동차그룹-소방청 무인소방로봇 기증식에서 인사말을 하고 있다. 2026.02.24 khwphoto@newspim.com 김 청장은 허석곤 전 청장이 12·3 비상계엄 가담 의혹으로 직위 해제된 지난해 9월부터 소방청장 직무대행을 맡아왔다. 올해 3월 새 청장에 정식 임명됐다. 청와대는 어떤 사유로 김 청장에 대한 감찰에 착수했는지에 대해서는 공개하지 않았다.  일각에서는 업무 추진비와 갑질 의혹이 거론되고 있다. 관용차를 이용하는 과정에서 규정에 어긋난 부적절한 행동을 한 것 아니냐는 얘기도 흘러나온다. 청와대는 감찰 사유에 대해 '개인 비위'라고 설명했지만 구체적인 내용에 대해서는 공개하지 않고 있다. the13ook@newspim.com 2026-05-22 22:45

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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