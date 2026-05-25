천호성, '마약·도박·흡연 Zero 학교' 공약…VR 기반 예방 교육

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청소년 맞춤형 체험교육 확대와 디지털 콘텐츠 활용 예방체계 구축

가상현실 기반 중독 예방교육 통한 안전한 학교환경 조성 추진

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 후보가 25일 청소년 마약과 불법도박, 흡연 문제 예방을 위한 '마약·도박·흡연 Zero 학교' 조성 공약을 발표했다.

천 후보는 "청소년을 대상으로 한 마약과 스마트폰 불법도박, 신종 담배 문제가 심각해지고 있다"며 "학생들이 스스로 위험성을 인식하고 올바른 선택 역량을 키울 수 있도록 예방교육을 강화하겠다"고 밝혔다.

천호성 전북교육감 후보[사진=천호성 캠프]2026.05.25 gojongwin@newspim.com

그는 학생 눈높이에 맞춘 체험형 디지털교육 콘텐츠와 VR 기반 예방교육을 적극 도입해 중독 문제를 현실감 있게 체험할 수 있는 교육환경을 조성하겠다고 설명했다.

또 가상현실 기술을 활용해 중독이 신체와 사회에 미치는 영향을 시각적으로 전달하고 학생들이 위험 상황에서 스스로 판단하고 대처하는 능력을 기를 수 있도록 하겠다고 강조했다.

천 후보는 주요 교육 내용으로 ▲마약 종류와 위험성 교육 ▲관련 범죄·처벌 기준 안내 ▲전문기관 1342 상담 체험 ▲흡연 유형 테스트와 금연 콘텐츠 제공 ▲불법도박 체험 및 예방교육 ▲전문기관 1336 상담 체험 등을 제시했다.

이어 "시간과 장소 제약 없이 반복 학습이 가능한 몰입형 콘텐츠를 활용해 예방 중심 교육문화를 만들겠다"며 "학생들이 마약과 도박, 흡연의 위험성을 체감하고 스스로 경계할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

천 후보는 "에듀테크 기반의 선도적 교육 모델을 구축해 청소년들의 인식 개선과 안전한 학교환경 조성에 힘쓰겠다"고 덧붙였다.

gojongwin@newspim.com