장동혁, 인천서 '정권 심판론' 외치며 "유정복 등 후보 지지 호소"

국민의힘 장동혁 상임선대위원장과 유정복 인천시장 후보가 지지를 호소하고 있다. [사진=유정복 후보 선거 캠프]

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장은 24일 인천을 찾아 이재명 정권 심판론을 외치며 시민들에게 이번 6·3 선거에 나선 국힘 소속 후보들을 지지해 달라고 호소했다.

공식선거 운동 시작 이 후 처음 인천을 찾은 장 위원장은 첫번째 일정으로 인천 연수구 옥련시장을 찾아 이재호 연수구청장 후보 등 선거 출마자들에 대한 지원 유세를 했다.

장 위원장은 유세차 연설에서 정부·여당의 스타벅스 공세를 언급하며 "이제 대통령이 아침에 일어나 마시는 커피까지 정해준다고 하고 있다. 대통령도, 장관도 나서서 무슨 커피 마시지 말자, 이거 공산당 아닌가"라며 "국민을 갈라치는 이재명과 민주당이 더 이상 설치지 못하게 막아달라"고 호소했다.

민주당 박찬대 인천시장 후보와 관련, "박찬대가 인천을 제2의 대장동으로 만들겠다고 한다"며 "이번에 정치권에서 완전히 퇴출시켜 달라"고 했다.

인천 연수갑 보궐선거에 나선 민주당 송영길 후보에 대해선 "전당대회에서 돈 봉투 뿌리고 구속됐다가 정치 다시 하겠다고 뻔뻔히 나온 후보다. 5·18 전날 광주 가라오케 가서 5·18 모욕했던 사람"이라며 "스타벅스 때려잡으려면 송영길 불매운동, 낙선운동부터 해야 하지 않나"라고 말했다.

장 위원장은 이어 이재명 대통령 당선으로 보선을 치르는 인천 계양구를 찾아 유정복 인천시장 후보와 심왕섭 인천 계양을 보선 후보에 대한 지지를 호소했다.

계양구 작전역 인근에서 유 후보와 함께 나란히 유세차에 오른 장 위원장은 "이재명은 4년 전 분당 집을 팔고 계양으로 이사하겠다고 했다"며 "그렇게 집 팔라고 난리 쳐서 저는 안 팔아도 되는 집을 다 정리했더니 이재명은 아직도 집 정리를 안 했다. 입만 열만 거짓말"이라고 목소리를 높였다.

장 위원장은 유 후보에게 표를 몰아달라면서 "민주당은 유 후보에 대한 가짜뉴스로 말도 안 되는 정치공작질을 하고 있다"며 "이미 우리가 승기를 잡았다는 것"이라고 강조했다.

유 후보는 박찬대 후보를 겨냥해 "국회의원을 10년 했다지만 기억 나는 게 없다. 토론을 거부하면 시장은 커녕 후보 자격도 없는 것"이라며 "이재명의 정책은 무조건 지고지순하게 좇는, 정치권력을 좇는 자냐, 인천 시민의 이익에 선 시장이냐. 명백한 것 아니냐"고 말했다.

hjk01@newspim.com