LG '글로벌 인재 프로젝트' 16년...다문화 인재 7000명 키웠다

이주배경 학생 20만명 시대…8개 언어권 대상 이중언어 교육

강릉 몰입캠프 개최…대학생·직장인 선배들 멘토로 참여

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG가 이주배경 학생 20만명 시대를 맞아 다문화 가정 청소년을 글로벌 인재로 육성하기 위한 교육 프로그램을 16년째 이어가고 있다. 단순 지원을 넘어 이중언어와 다문화 역량을 갖춘 미래형 인재를 키우겠다는 취지다.

LG는 24일 국내 최초이자 최장수 다문화 인재 육성 프로그램인 'LG와 함께하는 사랑의 다문화 학교(LG다문화학교)'가 지난 23~24일 강원 강릉에서 '중등 몰입캠프'를 진행했다고 밝혔다. 이번 캠프에는 전국에서 선발된 8개 언어권 중학생 90여명이 참가해 언어 능력 향상과 글로벌 문화 이해를 위한 집중 교육을 받았다.

'LG와 함께하는 사랑의 다문화 학교'에 참여한 8개 언어권 중학생들과 멘토들이 다함께 기념사진을 찍고 있다. [사진=LG]

LG다문화학교는 다문화 가정 청소년을 글로벌 인재로 육성하기 위해 2010년 시작한 민·관·학 협력 사회공헌(CSR) 사업이다. 교육부와 전국 시도교육청, 성평등가족부 협조 아래 매년 초·중학생 450여명을 선발해 2년간 교육을 진행하고 있으며, 지난해까지 누적 졸업생은 7000여명에 달한다. 한국외국어대학교와 서울대학교 등 주요 교육기관과 협력해 베트남·중국·태국·러시아 등 8개국 언어 교육과 문화·과학 분야 역량 강화 프로그램을 운영하고 있다.

LG는 다문화 청소년을 단순 지원 대상이 아니라 두 나라의 언어와 문화를 이해하는 미래 경쟁력으로 보고 있다. 이는 "세상을 바꾸는 혁신은 인재에서 시작된다"는 구광모 ㈜LG 대표의 인재 육성 철학과도 맞닿아 있다는 설명이다.

이번 몰입캠프에서는 부모 나라 언어 집중 학습과 문화 체험, 팀 프로젝트, 진로 탐색 활동 등이 진행됐다. 특히 LG다문화학교 출신 대학생·직장인 선배들도 멘토로 참여해 학교생활과 진로 설계 경험을 공유했다.

LG다문화학교 출신 인재들은 현재 교사와 약사, 공공기관 연구원, 글로벌 IT·금융기업 등 다양한 분야에서 활동하고 있다. 한국외대 베트남어과에 재학 중인 김혜영 씨는 "두 나라 언어와 문화를 이해하는 강점을 살려 글로벌 사업 현장에서 가교 역할을 하는 것이 꿈"이라며 "후배들도 재능을 키워갈 수 있도록 멘토 활동을 이어가고 싶다"고 말했다.

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LG는 오는 8월 초등과정 방학캠프와 서울대 과학캠프, 9월 중등과정 몰입캠프를 추가로 진행하고, 11월에는 교육부와 공동으로 전국이중언어말하기대회를 개최할 예정이다.

교육부에 따르면 지난해 이주배경 학생 수는 20만2208명으로 역대 최대를 기록했다. 성평등가족부의 '2024년 전국다문화가족실태조사'에서는 다문화 가정 자녀의 고등교육기관 취학률이 61.9%로 일반 국민 대비 13%포인트 낮은 것으로 나타났다.

syu@newspim.com