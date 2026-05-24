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양향자, 군포 산본로데오 집중유세..."첨단산업·교통·재개발 중심도시로"

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  • 양향자 후보가 23일 군포 산본로데오에서 유세했다.
  • 군포를 경기중부권 첨단도시로 키우겠다 밝혔다.
  • 재개발·4호선 지하화·산단 첨단화 공약을 냈다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[군포=뉴스핌] 정종일 기자 = 양향자 국민의힘 경기도지사 후보가 23일 오후 군포시 산본로데오거리에서 열린 집중유세에서 "군포를 경기중부권 핵심 첨단도시로 반드시 성장시키겠다"고 맞춤형 공약을 발표했다.

[군포=뉴스핌] 정종일 기자 = 23일 오후 양향자 경기도지사 후보가 경기도 군포시 산본로데오 집중유세에서 무대로 다가오는 어린이를 향해 인자한 '엄마미소'를 짓고 있다. 2026.05.23 observer0021@newspim.com

이날 유세에는 하은호 군포시장 후보를 비롯한 국민의힘 시·도의원 후보들과 당원, 시민들이 함께해 퇴근길 시민들과 청년층, 상인들의 발걸음으로 일대가 붉은 물결로 가득 찼다.

양 후보는 "서울과 가까운 입지와 뛰어난 교통망을 갖췄지만 성장 동력을 충분히 살리지 못했다"면서 ▲원도심·신도시 재개발 신속 추진 ▲국철 4호선 지하화 ▲당정동 산업단지 첨단산업화 ▲금정역 복합개발 등의 맞춤형 공약을 제시했다.

이어 "낡은 도시 이미지를 벗고 첨단산업과 청년 일자리, 교통 혁신이 결합된 미래형 도시로 바뀌어야 한다"며 "금정역을 중심으로 한 복합개발과 산업단지 고도화를 통해 군포 경제를 다시 뛰게 만들겠다"고 강조했다.

특히 양 후보는 "경기도 전체를 하나의 산업벨트로 연결하겠다"며 "반도체와 AI, 첨단 제조산업이 경기 남부를 넘어 중부권 도시와도 연결될 때 군포 역시 새로운 성장 축으로 도약할 수 있다"고 밝혔다.

또 "청년들이 더 이상 일자리 때문에 도시를 떠나지 않도록 만들겠다"며 "기업이 들어오고 청년이 모이고 상권이 살아나는 도시, 시민들이 자부심을 느끼는 군포를 만들겠다"고 말했다.

[군포=뉴스핌] 정종일 기자 = 23일 오후 양향자 경기도지사 후보와 하은호 군포시장 후보가 군포시 산본로데오 집중유세에서 율동팀에 호응하고 있다. 2026.05.23 observer0021@newspim.com

하은호 군포시장 후보도 현장에서 "군포 발전의 핵심은 결국 실행력"이라며 "양향자 후보와 함께 교통·재개발·산업혁신을 제대로 추진해 군포의 변화를 완성하겠다"고 밝혔다.

양 후보는 유세를 마친 뒤 산본전통시장을 찾아 상인들과 시민들을 만나 인사를 나눈 양 후보는 지역경제와 민생 현안에 대한 의견을 들으며 "골목상권과 전통시장이 살아야 지역경제도 살아난다"고 화답했다.

양 후보는 23일 오전 청계산 등산로를 시작으로 화성 뱃놀이 축제, 수원 KT위즈파크를 거쳐 군포시 산본로데오 집중유세와 산본전통시장을 돌며 민생현안을 청취하는 것으로 이날 유세를 마무리했다.

부처님오신날인 24일 오전 9시 수원중앙침례교회에서 예배를 마치고 11시 수원시 소재 봉녕사를 방문하고 오후 2시 구리시장 후원회 사무실에서 구리·남양주시 정책공약발표 후 오후 3시30분 남양주시 소재 봉선사를 방문에 이어 오후 6시 남양주시 호평동 이마트사거리에서 남양주시장후보와 합동유세를 계획하고 있다.

observer0021@gmail.com

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