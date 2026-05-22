양향자 "안산을 대한민국 첨단산업도시로 만들겠다"

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국민의힘 지도부 대거 참여...양형자·이민근·김석훈 후보 등 통합유세 정책협약'4호선 지하화·사이언스밸리 고도화 추진'

[안산=뉴스핌] 정종일 기자 = 양향자 국민의힘 경기도지사 후보가 22일 안산시 상록수역 앞 중앙광장 집중유세에서 '첨단산업도시 안산' 비전을 제시했다.

[안산=뉴스핌] 정종일 기자 = 22일 오후 양향자 국민의힘 경기도지사 후보가 안산시 상록수역 중앙광장에서 열린 집중유세에서 주먹을 불끈쥐며 의지를 다지고 있다.2026.05.22 observer0021@newspim.com

국민의힘 양향자 경기지사 후보 측에 따르면 이날 현장에는 장동혁 국민의힘 대표와 김성원 국회의원, 박준태 당대표 비서실장, 김민수 최고위원, 조광한 최고위원, 최지예 중앙당 상임선대위원장, 이성배 양향자 캠프 공동선대위원장, 김석훈 안산갑 국회의원 후보, 이민근 안산시장 후보 등이 함께 유세에 나섰다.

양향자 후보는 이민근 안산시장 후보와 정책협약 및 실천 서약을 통해 ▲4호선 지하화▲안산 사이언스밸리 첨단산업단지화 ▲한양대 의료복합클러스터▲대송단지 신도시 조성▲AI 기반 첨단산업 육성 등 안산 맞춤형 발전 전략을 제시했다.

양 후보는 "안산시는 제조업 기반과 연구개발 인프라를 모두 갖춘 잠재력 큰 도시"라며 "안산 사이언스밸리를 중심으로 AI·반도체·첨단산업 생태계를 제대로 키워 대한민국 대표 미래산업 도시로 만들겠다"고 밝혔다.

이어 "4호선 지하화와 교통망 개선으로 시민 삶의 질을 높이고, 대송단지와 첨단산업 개발을 연계해 청년들이 일하고 정착할 수 있는 도시를 만들겠다"며 "안산이 다시 대한민국 산업 성장의 중심으로 뛰게 만들겠다"고 말했다.

특히 "과거 산업화 시대를 이끈 도시를 넘어 미래 첨단산업 시대를 선도할 수 있는 도시"라며 "기업이 몰리고 청년들이 찾아오는 새로운 안산시대를 반드시 열겠다"고 다짐했다.

[안산=뉴스핌] 정종일 기자 = 22일 오후 양향자 국민의힘 경기도지사 후보가 안산시 상록수역 중앙광장에서 이민근 안산시장 후보, 김석훈 국회의원 후보와의 합동유세현장에 장동혁 대표가 지지를 호소하고 있다. 2026.05.22 observer0021@newspim.com

장동혁 대표는 "지금 대한민국은 법과 상식이 무너지고 있다"며 "이재명 대통령은 재판을 멈추고 판사와 검사를 겁박하며 법 왜곡 논란까지 만들고 있다"고 비판했다.

이어 "경기도를 잘 알지도 못하는 후보에게 미래를 맡길 수 없다"면서 "반도체 현장을 알고 산업을 이해하는 양향자 후보야말로 경기도 경제를 살릴 준비된 후보"라고 강조했다.

또 "양향자 후보가 대한민국 반도체 산업과 국가경제를 위해 단식농성에 들어갔을 때 추미애 후보는 어디에 있었는지 도민들이 묻고 있다"고 말했다.

특히 장 대표는 "안산시는 제대로 된 산업 전략과 도시 비전이 필요하다"며 "능력이 입증된 이민근 후보와 함께 안산을 첨단산업도시로 만들 사람은 양향자 후보"라고 설명했다.

[안산=뉴스핌] 정종일 기자 = 22일 오후 양향자 국민의힘 경기도지사 후보가 안산시 상록수역 중앙광장 집중유세에서 장동혁 당 대표, 김석훈 국회의원 후보와 공약 실천 서약서에 서명 후 기념촬영을 하고 있다.2026.05.22 observer0021@newspim.com

이와함께 김석훈 안산갑 국회의원 후보는 "37년 동안 안산을 위해 뛰어온 준비된 후보"라며 "전과 4범 김남국 전 의원의 빈자리를 다시 민주당에 맡길 수 없으니 깨끗하고 유능한 김석훈 후보를 국회로 보내달라"고 호소했다.

양 후보는 22일 김경희 이천시장 후보와 이천 하이닉스 아침인사를 시작으로 이천 관고시장 집중유세 후 김종연 안성시장 후보와 안성시 집중유세와 안양시, 시흥시를 거쳐 안산시에서 둘째날 일정을 마무리했다.

공식선거 세번째날인 오는 23일 양후보는 오전 11시50분 청계산 등산로에서 경기도 호남향우회 산악회와 인사를 나누고 오후 1시 제16회 화성 뱃놀이축제 개막식에 참석한 후 오후 4시 KT:NC 경기가 벌어지는 수원KT위즈파크에서 인사를 하고 오후 7시 군포시에서 집중유세를 할 예정이다.

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