경기도교육청, 신설고교 '찾아가는 대입 진학 연수' 마무리

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 22일 신설고 대상 찾아가는 진학지도 연수를 마무리했다
- 이번 연수는 2028학년도 대입 개편 대응과 신설고 진학교육 안정 지원을 위해 4개 학교를 대상으로 진행했다
- 학교생활기록부 전략·기초학력 향상·진로진학 상담 등 실무 중심 맞춤형 연수로 교원 전문성 강화와 공교육 신뢰 제고를 기대했다
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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청이 22일 '2026학년도 신설고등학교 대상 찾아가는 진학지도 역량 강화 연수'를 마무리했다.
도교육청에 따르면 이번 연수는 2028학년도 대입 제도 개편에 선제적으로 대응하고 신설 고등학교의 안정적인 진학교육 정착을 지원하기 위해 마련됐다. 대상은 올해 3월 개교한 도내 신설 고등학교 중 연수를 희망한 평택 용죽고, 광주 오포고, 오산 마루고, 용인 진덕고 등 4개 학교다.
연수는 경기진학정보센터 주관으로 도교육청 대입진학지도 리더 교사가 직접 학교를 방문해 학교별 여건에 맞춘 공통 및 선택 프로그램을 제공하는 방식으로 진행됐다. 특히 신규 교사와 진학지도 경험이 부족한 저경력 교사 비중이 높은 신설 학교의 특성을 고려해 밀착형 맞춤 연수로 내실을 기했다.
주요 교육 내용은 2028 대입 개편에 따른 ▲학교생활기록부 디자인 전략 ▲기초학력 향상 방안 ▲1학년 담임교사 대상 진로진학 상담 요령 등 학교 현장에서 즉시 활용할 수 있는 구체적인 실무 중심으로 구성됐다.
도교육청은 이번 연수를 통해 신설 고등학교 교원의 진학지도 전문성을 강화하고 학교 간 진학지도 편차를 줄여 공교육에 대한 학생과 학부모의 신뢰도를 높일 수 있을 것으로 기대하고 있다.
김영숙 도교육청 중등교육과장은 "신설 고등학교가 개교 초기부터 안정적인 진학지도 체계를 구축하는 것은 매우 중요하다"라며 "지역별 특성과 학교의 특색을 반영한 맞춤형 진로진학을 지원해 모든 학생이 공정한 교육 기회를 보장받을 수 있도록 노력하겠다"라고 말했다.
beignn@newspim.com