김철우 보성군수 후보, 합동 유세로 표심 공략

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 전남 보성군 선대위가 22일 보성향토시장과 벌교역 광장에서 합동 집중 유세를 했다
- 김철우 보성군수 후보와 광역·기초의원 후보들이 원팀을 강조하며 지역경제 활성화와 생활밀착형 공약을 내세웠다
- 보성군 선대위는 선거 기간 전통시장 등 민생 현장을 중심으로 군민 목소리를 듣고 보성 발전을 이루겠다고 밝혔다
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[보성=뉴스핌] 권차열 기자 = 더불어민주당 전남 보성군 선거대책위원회가 22일 보성향토시장과 벌교역 광장에서 합동 집중 유세를 펼쳤다.
민주당 보성군 선대위는 공식 선거운동 기간인 이날 '멈추지 않는 보성 발전, 김철우와 미래로'를 슬로건으로 내걸고 유권자와 만났다.
김철우 보성군수 후보를 중심으로 전남광주특별시의원 및 보성군의회 의원 후보가 원팀을 이뤄 지방선거 승리를 향한 결속을 다졌다.
오전 보성향토시장에서는 지역경제 활성화와 생활 밀착형 공약을, 오후 벌교역 광장에서는 합동 연설을 이어갔다.
김 후보는 "시장과 거리에서 군민들의 응원과 격려를 통해 더 큰 책임감을 느꼈다"며 "더 낮은 자세로 군민 목소리를 듣고 현장에서 답을 찾겠다"고 말했다.
그는 "보성 발전이 멈추지 않도록 민주당 원팀이 끝까지 군민 곁에서 함께 뛰고 군민의 삶이 더 나아지는 보성, 청년이 돌아오고 어르신이 편안한 보성을 만드는 것을 최우선 목표로 삼겠다"고 다짐했다.
보성군 선대위는 남은 선거 기간 전통시장 등 민생 현장 중심으로 유세를 이어갈 예정이다.
chadol999@newspim.com