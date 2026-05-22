과천시·한국마사회, 시 승격 40주년 맞아 '무료 승마교실' 운영

AI 핵심 요약beta
- 과천시가 22일 한국마사회와 무료 승마교실을 운영한다고 밝혔다.
- 승격 40주년 맞아 성인 2회·유소년 1회로 편성했다.
- 유소년은 6월 1일부터 신청하며 보험 가입 후 참여한다.
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[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 한국마사회와 함께 시민을 위한 '무료 승마교실'을 운영한다고 22일 밝혔다.
시에 따르면 이번 승마교실은 과천시 시 승격 40주년을 맞아 시민들이 승마를 보다 친숙하게 체험할 수 있도록 지난해에 이어 추진된다. 올해는 성인 2회, 유소년 1회 등 총 3개 과정으로 운영된다.
먼저 유소년 대상 승마교실은 6월 27일부터 7월 26일까지 운영되며 초등학교 4학년부터 중학교 3학년까지를 대상으로 주말 2개 반, 총 20명을 모집한다. 참가 신청은 6월 1일부터 '과천시 평생학습포털'을 통해 진행된다.
성인 과정은 20세부터 65세를 대상으로 운영되며 1차 과정은 5월 14일부터 시작된다. 2차 과정은 10월 22일부터 11월 22일까지 운영 예정이며 신청 일정은 9월 중 별도 안내된다.
또한 승마교실의 참가자는 개인상해보험 가입 필수로 안전하게 진행될 예정이다.
시 관계자는 "시민 무료 승마교실이 일상에서 접하기 어려운 승마 체험 기회가 되길 바란다"라며 "앞으로도 다양한 체험형 프로그램을 통해 시민들의 여가 활동을 확대해 나가겠다"라고 밝혔다.
1141world@newspim.com