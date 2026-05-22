한화투자증권, 국민성장펀드 출시 기념 이벤트 진행

AI 핵심 요약beta
- 한화투자증권이 22일 국민성장펀드 전용저축계좌 이벤트를 실시했다
- 국민성장펀드 전용저축계좌 개설·가입자에 추첨 현금과 최대 20만원 추가 혜택을 준다
- 해당 계좌는 첨단전략산업 투자 정책펀드로 3년 이상 투자 시 최대 40% 소득공제 등 세제혜택을 제공한다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한화투자증권이 국민성장펀드 출시를 기념해 이벤트를 진행한다.
22일 한화투자증권은 오는 6월 11일까지 '국민성장펀드 전용저축계좌 이벤트'를 실시한다고 밝혔다.
회사에 따르면 이번 이벤트는 국민성장펀드 전용저축계좌를 개설하고 펀드에 가입하는 만 19세 이상 국내 거주자 또는 만 15세에서 18세 이하의 근로소득자라면 누구나 참여할 수 있다.
한화투자증권은 이벤트 기간 내 전용저축계좌를 신규 개설하고 펀드에 10만원 이상 순가입한 고객 중 총 1000명을 추첨해 최대 5만원의 현금을 랜덤 지급할 예정이다.
국민성장펀드 전용저축계좌를 통해 거래하는 전원을 대상으로 순가입금액에 따라 최대 20만원의 현금을 추가로 지급하는 혜택도 제공한다.
국민성장펀드 전용저축계좌는 ▲인공지능(AI) ▲반도체 ▲바이오 등 첨단전략산업에 5년간 총 150조원을 투자하는 정책 펀드 가입 계좌로, 3년 이상 투자 시 투자금액의 최대 40% 소득공제와 배당소득 분리과세 혜택을 받을 수 있다.
임주혁 한화투자증권 자산관리본부 상무는 "국내 첨단전략산업 육성을 위한 정책 펀드 출시를 기념해 이벤트를 준비했다"며 "국민성장펀드 전용저축계좌 가입을 통해 세제혜택까지 놓치지 않고 받기를 바란다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com