올해 사상 최대 실적 전망에 K-조선도 '성과급 블랙홀'

조선 3사 수주 200억달러 돌파...작년 상반기 넘어

북미 LNG 프로젝트로 하반기 발주 더 늘어날 듯



[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 올해 들어 국내 조선 3사의 수주 실적이 200억달러를 돌파하며 작년 상반기 수준을 이미 넘어섰다. 업계에선 하반기에도 고부가 선종인 액화천연가스(LNG) 운반선을 중심으로 발주가 더 늘어날 것이란 관측이 높다. 지난 2003~2007년 첫 번째 슈퍼사이클 이후 찾아온 조선업의 두 번째 호황을 배경으로 조선업계의 성과급 요구는 더욱 거세질 전망이다.

22일 조선업계에 따르면 국내 조선 빅3인 HD한국조선해양, 한화오션, 삼성중공업은 이날 기준 올해 들어 총 206억8000만달러(약 31조원)의 수주를 기록했다.

HD한국조선해양의 올해 수주 규모는 125억4000만달러로 지난해 상반기(105억5000만달러)보다 10% 넘게 늘었고 연간 목표(233억1000만달러)의 53.8%를 달성했다.

한화오션(34억4000만달러)과 삼성중공업(47억달러)의 수주 규모도 각각 지난해 상반기 32억2000만달러, 26억달러를 넘어섰다. 올해 들어 조선 빅3가 수주한 선박은 액화천연가스(LNG) 운반선, 원유 운반선 등을 중심으로 HD한국조선해양 104척, 삼성중공업 22척, 한화오션 19척이다.

HD현대중공업이 건조해 인도한 초대형 LNG 운반선. [사진=HD현대]

조선 3사는 LNG 운반선 등 고부가가치 상선 중심의 포트폴리오를 앞세워 1분기 합산 영업이익 2조원을 돌파했다. HD한국조선해양은 올 1분기 1조3560억원의 영업이익을 기록하며 전년 동기 대비 57.8% 증가했고 영업이익률 16.7%를 기록했다. 삼성중공업과 한화오션도 같은 기간 전년 동기 대비 각각 122%, 70.6% 증가한 2731억원, 4411억원의 영업이익을 거뒀다.

국내 조선 3사의 수주 모멘텀은 하반기에도 이어질 전망이다. 미국 내 대형 LNG 프로젝트 입찰이 본격화되며 LNG선 수요가 더욱 확대될 것으로 예상되고 있기 때문이다.

영국의 조선·해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 올해 1분기 전 세계 누적 발주 물량은 1758만CGT(표준선 환산톤수·554척)로 1년전 보다 40%나 늘었다. 업계에선 조선업 슈퍼사이클은 하반기부터 본격화할 수 있다는 전망도 나온다.

업계의 한 관계자는 "전 세계적으로 노후 선박 교체 수요와 환경 규제 대응을 위한 고부가가치 친환경 선박 발주가 늘면서 선가가 오른 것은 조선업계에 호재"라며 "LNG 운반선 등 고부가 선종 비중이 늘면서 더 높은 이익을 내는 구조가 안착되고 있다"고 분석했다.

연간 실적에 대한 기대감도 커지고 있다. 올해 조선 3사의 합산 매출과 영업이익은 사상 최고치를 찍을 전망이다. 증권사들은 조선 3사의 올 한해 매출과 영업이익이 각각 60조원과 9조원에 육박할 것이란 관측을 내놓고 있다. 지금까지 조선업계의 최대 매출은 조 단위 해양 플랜트 수주가 쏟아졌던 2010년대 초반에 기록한 52조원이었다. 조선3사의 지난해 연간 합산 영업이익은 약 5조8700억원이었다.

2차 호황에 따른 사상 최대 실적 전망을 배경으로 조선업계의 성과급 요구는 더욱 거세질 전망이다.

조선업계 맏형인 HD현대중공업 노조는 올해 올해 임금 및 단체협약(임단협) 요구안을 확정하고 내달 2일 사측과 상견례를 준비 중이다. HD현대중공업 노조는 올해 임단협에서 연간 영업이익의 30%를 성과급으로 지급하라는 요구안을 확정한 상태다. 지난해 HD현대중공업의 연간 영업이익 약 2조원을 기준으로 성과급 규모를 단순 계산하면 성과 공유 재원은 6000억원에 달한다.

HD현대중공업 노조가 영업 이익 비율을 성과급 기준으로 공식 제시한 건 처음으로 HD현대삼호도 영업이익 30% 안팎 수준의 성과급을 요구할 것으로 예상된다. 한화오션 노조도 향후 제출할 요구안에 성과급 지급 방식을 개선하는 내용을 포함할 것으로 알려졌다. 대규모의 성과급 요구가 조선 빅3를 포함한 조선업계 전반으로 이어질 수 있다는 관측이 나온다.

y2kid@newspim.com