키움증권, '국민참여형 국민성장펀드' 판매 첫날 완판

AI 핵심 요약beta
- 키움증권은 22일 국민참여형 국민성장펀드가 첫날 완판됐다고 밝혔다
- 이 펀드는 AI·반도체·바이오 등 미래 성장 산업에 투자하는 5년 만기 공모 폐쇄형 펀드다
- 3년 이상 보유 시 최대 40% 소득공제와 분리과세 혜택이 있으나 3년 내 양도 시 세액이 추징된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 키움증권은 '국민참여형 국민성장펀드'가 판매 첫날 완판됐다고 22일 밝혔다.
키움증권에 따르면 해당 펀드는 국내 미래 성장 산업 및 혁신기업에 투자하는 공모펀드로, 인공지능(AI)·반도체·첨단 제조·바이오 등 국가 핵심 성장 분야 중심의 투자 기회를 제공하는 상품이다.
키움증권 관계자는 "국내 성장 산업의 성과를 함께 공유한다는 정책 취지에 투자자들의 관심이 국민성장펀드에 집중됐다"며 "이번 판매 흥행이 단기 수익 추구를 넘어 국내 산업 경쟁력 강화와 장기 성장 가능성에 대한 투자자 공감대가 반영된 결과"라고 설명했다.
국민참여형 국민성장펀드는 전용 계좌를 통해 가입하고 3년 이상 보유 시 투자 금액의 최대 40%까지 소득공제 및 배당소득 분리과세(세율 9.9%) 혜택이 적용된다.
단 3년 이내 양도 시 과세특례에 해당하는 소득세 상당액이 추징된다. 해당 펀드는 5년 만기 공모 폐쇄형 펀드로 중도환매가 불가능하며, 설정일로부터 90일 이내 거래소에 상장 예정이나 시장 상황에 따라 유동성이 제한될 수 있다.
rkgml925@newspim.com