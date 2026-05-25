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경영평가 우등생 교통안전공단…사고 감소에 3년 연속 'A등급' 수성 기대

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AI 핵심 요약

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  • 한국교통안전공단이 25일 올해 경영평가에서 3년 연속 A등급 달성 여부로 주목받고 있다.
  • 미래 모빌리티·교통안전 성과와 국민소통, 조직 안정성이 평가 기조 변화와 맞물려 우호적으로 작용할 것이란 전망이 나온다.
  • 정용식 이사장 체제의 정책 연속성과 안정적 리더십이 새 정부 미래 모빌리티·안전 강화 기조와 부합해 긍정 요인으로 거론된다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'안전'에서 '미래 모빌리티'까지…국민 소통도 '우수'
정용식 체제, 새 정부 기조와 일치하는 방향성 긍정적 영향

[서울=뉴스핌] 최현민 기자 = 한국교통안전공단(TS)이 올해 공공기관 경영평가에서 3년 연속 A등급을 획득할 수 있을지 관심이 커지고 있다. 국토교통부 산하 공공기관 가운데 안정적인 실적과 정책 수행 성과를 이어가며 대표적인 '경평 우등생'으로 자리매김한 가운데, 미래 모빌리티와 교통안전 분야에서의 성과가 올해 평가에서도 긍정적으로 작용할 것이란 전망이 나온다.

특히 정용식 이사장은 윤석열 정부 시절 임명된 국토부 산하기관장 가운데 한 명이지만, 새 정부가 강조하는 미래 모빌리티 육성과 교통안전 강화 기조와 정책 방향성이 맞닿아 있다는 평가를 받는다. 업계에서는 조직 안정성과 정책 연속성을 유지하고 있다는 점 역시 이번 경영평가에서 우호적인 요소로 반영될 가능성이 있다는 관측이 제기된다.

[AI일러스트 = 최현민기자]

◆ '안전'에서 '미래 모빌리티'까지…국민 소통도 '우수'

25일 업계에 따르면 최근 2년 연속 공공기관 경영평가에서 A등급을 받은 교통안전공단은 올해 평가에서도 우수등급을 유지할 수 있을지 관심이 쏠린다. 

교통안전공단은 최근 공공기관 경영평가에서 꾸준히 상위권 성적을 유지해 왔다. 윤석열 정부 첫 경영평가였던 2023년도 실적 평가에서 A등급을 받은 데 이어 지난해 발표된 2024년도 평가에서도 다시 A등급을 유지하며 국토부 산하기관 가운데 우수 기관으로 평가받았다.

공공기관 경영평가는 재무 건전성과 주요 사업 성과, 조직 혁신, 대국민 서비스 등을 종합적으로 평가하는 제도다. 특히 이재명 정부 들어서는 기존 재무 중심 평가에서 벗어나 공공성·국민 체감도·안전관리·정책 수행 역량 등을 보다 비중 있게 반영하는 방향으로 평가 기조가 변화하고 있다는 분석이 나온다.

이 같은 변화는 TS에 긍적적으로 작용할 것으로 예상된다. 교통안전공단은 단순 검사기관을 넘어 자율주행·도심항공교통(UAM)·전기차 안전관리 등 미래 교통 분야 사업을 확대해 왔다. 여기에 자동차 검사와 철도·항공 안전관리 등 기존 핵심 업무에서도 안정적인 정책 수행 실적을 이어가며 국정과제 이행 측면에서 경쟁력을 확보했다는 평가를 받는다. 

현장 중심 정책 소통 성과도 긍정적으로 평가받는 부분이다. TS는 범정부 교통안전 캠페인인 '오늘도 무사고'를 통해 교통안전 문화 확산 활동을 이어왔으며, 민관 협력 기반의 안전 캠페인을 확대했다. 이러한 성과를 인정받아 최근 '민관 협력 및 국민 참여 소통 부문' 대통령 표창도 수상했다.

◆ 정용식 체제, 새 정부 기조와 일치하는 방향성 긍정적 영향

정용식 이사장 체제의 안정적인 조직 운영 역시 긍정적 요인으로 거론된다. 정 이사장은 윤석열 정부 시절 임명된 국토부 산하기관장 가운데 한 명이지만, 새 정부 정책 방향과도 일정 부분 접점을 형성하고 있다. 

이재명 정부는 출범 이후 미래 모빌리티 산업 육성과 국민 안전 강화를 핵심 정책 과제로 제시하고 있다. 자율주행·UAM·친환경차 안전관리 체계 구축 등이 주요 정책 과제로 언급되는 상황에서 TS가 추진해 온 사업 방향과 상당 부분 맞닿아 있다는 분석이다.

실제 TS는 최근 미래차 안전기준 마련과 디지털 기반 안전관리 체계 구축에 속도를 내고 있다. 기존 교통안전 관리 영역을 넘어 데이터 기반 교통안전 플랫폼 구축과 첨단 교통체계 대응 역량 강화에도 집중하고 있다.

국토부 산하기관 가운데 윤석열 정부 시절 임명돼 현재까지 임기를 수행 중인 기관장으로는 정 이사장을 비롯해 어명소 한국국토정보공사(LX) 사장 등이 거론된다. 정책 연속성과 조직 안정성 측면에서 당장의 인사 변동은 없을 것이란 의견이 지배적이다. 

특히 TS는 최근 몇 년간 큰 내부 갈등이나 경영 리스크 없이 조직 운영을 이어오고 있다는 점에서 상대적으로 안정적인 기관으로 평가된다. 공공기관 경영평가에서 기관장의 리더십과 조직 관리 역량 역시 주요 평가 요소라는 점을 고려하면 안정적인 조직 분위기가 긍정적 영향을 미칠 수 있다.

업계 관계자는 "교통안전공단은 최근 몇 년간 미래차·모빌리티 정책 대응에서 존재감을 키워왔다"며 "새 정부에서도 안전과 미래 모빌리티를 동시에 강조하고 있는 만큼 정책 방향성과 기관 역할이 비교적 잘 맞아떨어지는 기관 중 하나로 평가받고 있다"고 말했다.

min72@newspim.com

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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