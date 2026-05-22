중형 자폭드론, '직충돌 요격드론'으로 막는다

AI 핵심 요약beta
- 방위사업청이 22일 중형 자폭드론 대응 직충돌 요격드론 개발에 착수했다
- 대드론 하드킬 방호체계는 레이더·열추적으로 자폭드론을 탐지해 요격드론이 직충돌 방식으로 파괴한다
- 국방연은 2년간 170억 투입해 시제품을 개발하며, 성능 입증 시 긴급소요 등 후속 사업 여부를 결정한다
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후방 기지·핵심 기반시설용 대드론 하드킬 체계 구축
고가 요격미사일 대체할 비용 효율형 방어체계 모색
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 방위사업청이 최근 현대전 양상을 바꾸고 있는 중형 자폭드론 위협에 대응하기 위해 직충돌 방식 전용 요격드론 개발에 착수했다. 이 사업은 국방 분야에 민간 신기술을 빠르게 적용하는 신속시범사업 형태로 추진된다.
신속시범사업은 아직 정식 소요가 결정되지 않은 무기체계를 대상으로 시제품을 만든 뒤 군이 성능입증시험을 통해 실전 활용성을 검증하는 제도다. 이번에 개발되는 '대드론 하드킬 근접방호체계'는 적 자폭드론이 아군 방호 목표에 접근하면 자체 탐지레이더로 표적을 포착하고, 일정 거리 이내에서 요격드론의 적외선 열추적 탐색기로 재탐지한 뒤 직충돌 방식으로 파괴하는 개념이다.
요격 성공 여부는 전자광학·적외선 장비로 확인하며, 실패 시 다른 요격드론이 재차 요격에 나서는 다층 구조로 설계된다. 이를 통해 저고도 대공방어체계를 우회해 침투하는 적 중형 자폭드론에 대한 대응 가능성을 검증하고, 비용 대비 효과가 뛰어난 대량생산형 무기체계로 발전할 수 있는지 확인한다는 계획이다.
윤창문 방위사업청 국방기술개발보호국장은 "직충돌 요격드론이 향후 후방 지역 사령부, 공군 비행단, 미사일 기지, 발전소, 항만 등 주요 거점 방호를 위한 새로운 대응수단이 될 수 있다"고 밝혔다. 그는 또 "고가 미사일을 대체할 수 있는 비용 효율적 방어체계로 발전할 경우 국방예산 절감과 방호능력 강화에 기여할 것"이라고 강조했다.
이번 사업은 국방과학연구소 부설 국방신속획득기술연구원이 총 170억 원을 투입해 2년간 연구개발을 수행하는 방식으로 진행된다. 개발된 시제품은 성능입증시험에서 군 활용성이 인정될 경우, 긴급소요 제기 등 절차를 거쳐 후속 사업 추진 여부가 결정된다.
gomsi@newspim.com