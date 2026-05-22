국민의힘 보좌진, '전재수 후보 갑질 의혹' 규탄…전재수 측 "사실 무근"

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국힘 "조기 설치 강요·폭언"

민주당 "일방적인 주장일 뿐"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 국회의원 보좌진들이 전재수 민주당 부산시장 후보의 갑질 의혹 논란에 대해 대거 반발하고 나섰다.

보좌진들은 22일 오후 3시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "보좌진 조차 존중하지 않는 정치에 부산의 미래를 맡길 수 없다"고 규탄했다.

보좌진들은 "최근 제기된 폭언·갑질 의혹에 대해 전재수 후보는 진심 어린 사과와 성찰 대신 '일방적 주장', '황당하다'며 의혹 자체를 비웃고 일축하는 태도를 보였다"며 "문제를 제기한 사람들을 사실상 거짓말쟁이로 몰아가는 모습에 깊은 분노와 참담함을 느끼지 않을 수 없다"고 일침을 놓았다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 국회의원 보좌진들이 22일 오후 3시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 전재수 민주당 부산시장 후보의 갑질 논란에 대해 규탄하고 있다. 2026.05.22

그러면서 "증언에 따르면 비용을 아끼기 위해 업체에 맡길 조기 설치와 철거 업무를 보좌진들에게 직접 지시했거나 주말과 명절, 새벽까지 가리지 않고 조기 설치 입무를 시켰다고 했다"면서 "예측조자 어려운 조기 업무를 수행했음에도 폭언과 모욕적 언행이 이어졌다는 증언까지 나오고 있다"고 쓴소리를 던졌다.

보좌진들은 "보좌진들 스스로 '사노비 같았다'고 표현할 정도였다면 이는 단순한 갑질 논란을 넘어 정치인의 권력 의식과 인간에 대한 태도 자체를 보여주는 심각한 문제"라고 규정하며 "통일교 금품수수 의혹 과정에서 벌어진 일들"이라고 직격했다.

이어 "젊은 비서관들이 컴퓨터를 부수고 증거물을 목욕탕 쓰레기통에 버리는 등 증거인멸로 내몰려 재판까지 받게 된 상황은 정치권 전체를 충격에 빠트렸다"면서 "정치적 동지여야 할 보좌진을 범죄의 뒤처리를 대신하는 존재처럼 사용하고 본인은 뒤로 숨는 무책임함을 넘어 비겁함 그 자체"라고 주장했다.

보좌진들은 "이번 일을 계기로 정치권의 왜곡된 갑질 문화와 보조자진 희생 구조를 반드시 끝내야 한다고 생각한다"며 "전재수 후보와 민주당은 더 이상 침묵과 회피, 꼬리 자르기로 일관하지 말고 폭언·갑질 의혹과 증거인멸 논란에 대해 직접 책임 있게 답해야 할 것"이라고 목소리를 높였다.

이에 대해 전재수 부산시장 후보 측은 "전혀 사실이 아니다"라며 "사실 무근으로 A 전 보좌관에 일방적인 주장"이라고 일축했다.

전 후보도 최근 한 언론사와 인터뷰에서 보좌진 갑질 논란과 관련해 "태어나서 상대방에게 험한 얘기를 해본 적이 없다"고 반박했다.

한편 A 전 보좌관은 지난 19일 자신의 페이스북에 적은 글을 통해 '전 후보가 국회의원 조기(弔旗) 설치를 밤낮 가리지 않고 시키면서 폭언했다'고 주장한 바 있다.

ndh4000@newspim.com