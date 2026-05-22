아성다이소, 농협경제지주와 MOU...하나로마트 입점 늘린다

AI 핵심 요약beta
- 아성다이소가 21일 농협경제지주와 MOU를 맺고 하나로마트 입점을 확대했다
- 농어촌·읍면 지역 하나로마트 내 다이소 매장을 늘려 생활용품 구매 편의성을 높인다는 계획이다
- 양사는 신상품 개발·금융 협업 등으로 협력 범위를 넓혀 유통·금융 연계 시너지 모델을 구축한다
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 아성다이소가 농협경제지주와 손잡고 하나로마트 입점을 확대한다. 생활용품 접근성이 상대적으로 낮은 농어촌 지역까지 유통망을 넓혀 고객 접점을 확대하겠다는 전략이다.
아성다이소는 지난 21일 서울 중구 농협중앙회 본관에서 농협경제지주와 사업 확대 및 동반성장을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.
이번 협약에 따라 아성다이소는 전국 2200여 개 매장을 운영 중인 하나로마트에 다이소 매장을 입점시킬 계획이다. 이를 통해 상업시설이 부족한 농어촌과 읍·면 단위 지역 주민들의 생활용품 구매 편의성을 높일 수 있을 것으로 회사 측은 기대하고 있다.
농협 하나로마트 입장에서도 생활용품 경쟁력을 갖춘 다이소를 유치해 집객 효과를 높이고 앵커 테넌트 경쟁력을 강화할 수 있다는 분석이다.
양사는 향후 매장 입점뿐 아니라 신상품 개발, 금융 협업, 정례 협의체 운영 등 다양한 분야로 협력 범위를 확대할 방침이다. 유통과 금융을 연계한 시너지 모델 구축에도 나선다는 계획이다.
아성다이소 관계자는 "다양한 지역 상권에서 고객들을 만날 수 있게 됐다"며 "농협경제지주와 지속 가능한 협력 관계를 구축해 새로운 상품과 서비스를 선보일 계획"이라고 말했다.
nrd@newspim.com