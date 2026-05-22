노정현, 차기 국회의원 불출마 선언…"내란 청산 위해 아까울 것 없다"

AI 핵심 요약beta
- 노정현 진보당·민주당 단일후보가 22일 국회의원 불출마를 선언했다
- 노 후보는 내란 청산과 부산 내란 잔당 심판을 위해 민주·진보 단일화 성과를 강조했다
- 연제구 특수성 언급하며 민주당 지지자 상심을 달래려 단일화 경선 후 불출마 입장을 밝혔다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 노정현 진보당·민주당 부산 연제구청장 단일후보가 차기 국회의원에 불출마를 선언하며 내란 청산에 앞장 서겠다고 다짐했다.
노 후보는 22일 오후 2시 부산시의회 3층 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "내란청산에 힘을 합칠 수만 있다면 아까울 게 없다"고 밝혔다.
노 후보는 "내란 청산의 간절한 마음이 모여 민주와 진보가 후보를 단일화했다"며 "이제 부산에서 내란 잔당을 심판할 차례"라고 날 센 각을 세웠다.
그러면서 "내란세력이 사라진 부산의 내일을 만들 수 있다면 아까울 것이 없다"라며 "당락과 무관하게 차기 국회의원에 출마하지 않겠다"고 약속했다.
이어 "국민의힘은 선거 첫날부터 혐오와 색깔론을 들고 나왔다"면서 "부산에서 내란 잔당이 재기하는 꼴을 두고 보시겠나. '윤어게인'에 연제를 계속 맡기겠나"라고 거듭 주장했다.
또 "민주당과 힘을 합친 노정현을 도구로 써 달라"며 "내란을 청산하고 민주주의를 지키겠다. 노정현에게 한번만 일할 기회를 달라. 온몸이 가루가 되도록 일하겠다"고 지지를 호소했다.
노 후보는 '국회의원 불출마 선언'과 관련해 "이번 구청장 선거를 준비하면서 애초부터 다음 국회의원 선거는 염두해 두지 않고 선거를 치르겠다는 입장을 분명히 했다"며 "후보 단일화가 난항을 겪는 상황에서 이 선언을 하게 됐을 때 거래의 기재로 이해할 우려 때문에 단일화 이후 발표하게 됐다"고 설명했다.
또 "연제구는 진보당과 민주당이 경쟁하는 부산의 16개 구군에서 찾아보기 힘든 특수한 상황"이라며 "민주당 지지자분들께서 가지게 됐을 상심과 우려들을 많이 주민들로 부터 듣게 됐다. 그래서 발표를 하루라도 빨리 서둘렀다"고 말했다.
한편 진부당 부산시당과 더불어민주당 부산시당은 지난 20일 노정현 진보당 후보와 이정식 민주당 후보 간의 '부산 연제구 후보 단일화 경선'을 실시했다. 그 결과 노정현 후보가 최종 선출됐다.
ndh4000@newspim.com