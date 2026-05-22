'홍명보호 첫 상대' 체코, 시크·소우체크 등 월드컵 예비 명단 29명 발표

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최종 엔트리 26명, 오는 31일 발표 예정

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀의 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 첫 상대인 체코 대표팀의 윤곽이 드러났다.

체코축구협회는 21일(현지시간) 북중미 월드컵에 나설 29명의 예비 명단을 발표했다. 체코는 앞서 지난 12일 FIFA에 제출한 54명의 예비 명단을 공개한 바 있는데, 이번에 인원을 29명으로 압축했다. 최종 엔트리 26명은 미국 출국 직전인 오는 31일 발표될 예정이다.

[프라하 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=체코 선수들이 1일 FIFA 북중미 월드컵 유럽 플레이오프 덴마크와 결승에서 승부차기 끝에 승리하자 기뻐하고 있다. 2026.4.1 psoq1337@newspim.com

미로슬라프 쿠베크 감독이 이끄는 체코는 이번 명단에 핵심 자원들을 대부분 포함시켰다. 가장 주목받는 선수는 독일 분데스리가 레버쿠젠에서 활약 중인 공격수 파트리크 시크다. 제공권과 결정력을 모두 갖춘 시크는 체코 공격의 핵심 자원으로 꼽힌다.

중원에는 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 웨스트햄에서 뛰며, 체코 대표팀 역대 최다 출전 기록(89경기)을 보유한 주장 토마시 소우체크가 버티고 있다. 왕성한 활동량과 공수 조율 능력을 앞세워 대표팀 중심 역할을 맡고 있다.

이밖에도 프랑스 리그앙 올랭피크 리옹의 미드필더 파벨 슐츠, EPL 울버햄프턴의 수비수 라디슬라프 크레이치, 독일 분데스리가 호펜하임 소속 공격수 아담 흘로제크와 수비수 블라디미르 초우팔, 네덜란드 에레디비시 PSV 에인트호번 골키퍼 마테이 코바르 등 유럽 주요 리그에서 활약 중인 선수들이 대거 포함됐다.

특히 울버햄프턴에서 뛰는 크레이치는 황희찬의 팀 동료로 국내 팬들에게도 익숙한 이름이다.

반면 신예 선수들의 발탁도 눈에 띈다. 후고 소후레크(스파르타 프라하), 알렉산드르 소이카(빅토리아 플젠), 크리스토프 카봉고(믈라다 볼레슬라프)는 이번에 처음 A대표팀에 이름을 올렸다.

여기에 골키퍼 루카시 호르니체크(브라가), 미드필더 파벨 부하(신시내티), 데니스 비신스키(빅토리아 플젠)까지 포함해 총 6명이 아직 A매치 출전 경험이 없는 선수들이다.

체코는 북중미 월드컵 준비를 위해 오는 28일 프라하에서 소집 훈련을 시작한다. 이후 31일 프라하의 에페트 아레나에서 코소보와 친선경기를 치르며 홈 팬들 앞에서 월드컵 출정식을 갖는다.

미국으로 이동한 뒤에는 6월 4일 뉴저지에서 과테말라와 마지막 평가전을 치른다. 이후 FIFA가 지정한 베이스캠프가 마련된 미국 텍사스주 댈러스로 이동해 본격적인 월드컵 준비에 돌입할 예정이다.

체코는 유럽 플레이오프를 거쳐 지난 3월 뒤늦게 본선행을 확정했다. 상대적으로 준비 기간이 짧았던 만큼 이번 소집 기간 동안 조직력 완성에 집중할 계획이다.

다만 이동 동선은 만만치 않다. 체코는 조별리그 1차전을 멕시코 과달라하라에서 한국과 치른 뒤 미국 애틀랜타로 이동해 남아프리카공화국과 2차전을 소화한다. 이후 다시 멕시코시티로 이동해 공동 개최국 멕시코와 조별리그 최종전을 치러야 한다.

체코는 FIFA 랭킹 41위로, A조에서 한국(25위), 남아프리카공화국(60위), 멕시코(15위)와 경쟁한다.

홍명보호와 체코의 조별리그 1차전은 한국시간으로 6월 12일 오전 11시 멕시코 과달라하라 에스타디오 아크론에서 열린다. 한국 입장에서는 16강 진출 향방을 가를 중요한 첫 경기다.

◆ 2026 북중미 월드컵 체코 대표팀 예비 명단(29명)

▲골키퍼(GK) = 루카시 호르니체크(브라가), 마테이 코바르(에인트호번), 인드르지흐 스타네크(슬라비아 프라하)

▲수비수(DF) = 블라디미르 초우팔, 로빈 흐라냐치(이상 호펜하임), 다비드 도우데라, 토마시 홀레시, 슈테판 할로우페크, 다비드 유라세크, 다비드 지마(이상 슬라비아 프라하), 라디슬라프 크레이치(올버햄프턴), 야로슬라프 젤레니(스파르타 프라하)

▲미드필더(MF) = 파벨 부하(신시내티), 루카시 체르프, 토마시 라드라, 알렉산드르 소이카, 데니스 비신스키(이상 빅토리아 플젠), 블라디미르 다리다(흐라네츠 크랄로베), 루카시 프로보트, 미할 사딜레크(슬라비아 프라하), 후고 소후레크(스파르타 프라하), 토마시 소우체크(웨스트햄 유나이티드), 파벨 슐츠(리옹)

▲공격수(FW) = 아담 흘로제크(호펜하임), 토마시 호리, 모이미르 히틸, 얀 쿠흐타(이상 슬라비아 프라하), 크리스토프 카봉고(믈라다 볼레슬라프), 파트리크 시크(레버쿠젠)

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