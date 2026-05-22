정명근·박태경·전성균 화성시장후보, 일제히 선거 레이스 돌입

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민주당·국민의힘·개혁신당 21일 출정식 가져

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시장 각 정당 후보들이 지난 21일 일제히 출정식을 갖고 본격적인 선거 레이스에 돌입했다.

정명근 후보. [사진=정 후보 선거캠프]

더불어민주당 정명근 화성시장 후보는 공식 선거운동 첫날인 21일 병점역에서 출근길 시민들에게 아침 인사를 한 뒤 오후엔 향남읍 화성소방서 앞 사거리와 동탄신도시 삼성반도체앞 사거리에서 각각 출정식을 가졌다고 22일 밝혔다.

정 후보 선거캠프에 따르면 이날 출정식엔 시민과 지지자, 자원봉사자 등 5000여명이 참석했다. 정치권에서는 송옥주(화성갑)·권칠승(화성병)·전용기(화성정) 의원과 김영율·배강욱 공동선대위원장, 도·시의원 출마자 30여명이 원팀으로 선거운동을 함께했다.

정명근 후보는 "이번 지방선거는 내란을 종식시키고 대한민국 발전을 막으려는 세력을 단호히 심판하는 선거"라며 "이재명 정부의 성공을 위해 이번 지방선거에서 반드시 승리해 국가 정상화를 완성하고 화성시의 새로운 미래를 열어가자"고 호소했다.

정명근 후보는 또 "이번 선거는 화성의 성장과 발전을 계속 이어갈 것인가, 아니면 멈출 것인가를 결정하는 중요한 갈림길이다. 저 정명근은 시민과의 약속을 지켜왔다. 그리고 앞으로도 결과로 증명하겠다"고 피력했다.

그러면서 정명근 후보는 "우리 화성시는 삼성, 기아 등 대기업, 그리고 2만5000 중소기업과 함께 성장해 왔다"며 "앞으로도 기업하기 좋은 화성시를 만드는데 더욱 노력하겠다"고 말했다.

찬조연설에서 송옥주 의원은 "일 잘하는 정명근 후보는 화성발전은 물론 대한민국 발전의 지렛대 역할을 할 인물로 받드시 재선시장으로 만들어야 한다"고 강조했으며 권칠승 의원은 "기업도시 화성시의 운전대를 누가 잡은냐에 따라 우리들의 운명이 바뀔수 있으니 믿고 맡길수 있는 유능한 정명근 후보를 다시 한번 밀어달라"고 지원사격했다.

박태경 후보. [사진=박 후보 선거캠프]

국민의힘 박태경 화성시장 후보는 지난 21일 오후 5시 병점역 광장에서 지지자들과 당원들이 결집한 가운데, 지방선거 승리를 위한 화성시 합동 출정식을 개최했다고 22일 밝혔다.

박 후보 선거캠프에 따르면 이날 출정식에는 대중적 인지도가 높은 김소연 변호사를 비롯해 화성시 전 국회의원, 전 시장 및 군수 등 지역 정관계 인사들이 총출동했다.

화성시 각 구 당협위원장들과 지지자들이 광장을 메웠다. 참석자들은 이번 선거에서 반드시 승리해 화성시의 새로운 변화와 발전을 이끌어내야 한다는 데 뜻을 모았다.

특히 주요 내빈과 당원들은 한 목소리로 박 후보의 지지를 호소하며 선거 승리를 위해 굳건한 '원팀(One Team)'으로 뭉쳐 화합하는 모습을 보였다.

박태경 후보는 출정식 연설을 통해 "화성시의 발전과 시민들의 삶의 질 향상을 위해 이번 지방선거에서 반드시 승리하겠다"며 "지역 정관계 선배·동료들과 지지자들의 뜻을 받들어 압도적인 승리로 보답하겠다"고 의지를 밝혔다.

정치권 관계자는 "오늘 출정식은 국민의힘 화성시 당원과 지지자들의 결속력을 보여준 자리"라며 "원팀의 화합을 완성한 만큼 향후 선거 운동에 탄력이 붙을 것으로 보인다"고 평가했다.

전성균 후보. [사진=전 후보 선거캠프]

개혁신당 전성균 화성시장 후보는 지난 21일 전 후보 캠프 사무실에서 중앙선거대책위원회 및 경기도선거대책위원회 합동 출정식을 가졌다고 22일 밝혔다.

전 후보 선거 캠프에 따르면 이날 현장에는 이준석 총괄선거대책위원장을 비롯해 이주영 정책위의장(공동선대위원장), 김정철 서울시장 후보(최고위원), 이기인 종합상황실장 등 중앙당 지도부가 출동했다.

아울러 조응천 경기도지사 후보(공동선대위원장)와 전성균 화성시장 후보(경기도당 위원장)를 포함해 경기도 내 기초단체장 및 광역·기초의원 후보자들이 집결해 필승의 결의를 다졌다.

이준석 총괄선대위원장은 "목적이 불분명한 이벤트성 정치가 아니라 청년들의 일자리를 창출하고 정주 여건과 교통 문제를 실질적으로 해결하는 '실력 있는 대안 정당'으로서 수도권에서 확실한 선택을 받겠다"고 말했다.

전성균 화성시장 후보는 양당 정치를 강하게 비판하며 "민주당은 오만하고 국민의힘은 무능하다. 오직 개혁신당만이 국민의 오늘과 내일을 위해 진정성 있게 고민하고 있다"고 주장했다.

이어 "이준석 대표의 '동탄 모델'에서 이미 증명되었듯이 기득권 양당을 견제하는 강력한 제3당이 선택될 때 비로소 지역 내에 '무한 정치경쟁 체제'가 구축된다"며 "정치인들이 경쟁할 때 그 개혁의 혜택은 오롯이 시민들에게 돌아갈 것"이라고 역설했다.

전성균 화성시장 후보는 지난 18일 선언한 '경기국제공항 조건부 수용'이라는 과감한 결단을 언급하며 화성시의 실리를 극대화하겠다는 비전을 제시한바 있다.

ssamdory75@newspim.com