골프존마켓, 테일러메이드와 2026 상반기 브랜드위크 진행

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=㈜골프존커머스(대표이사 최덕형)가 운영하는 골프용품 전문매장 골프존마켓이 골프존마켓 클럽 판매순위 상위권 브랜드인 테일러메이드와 함께 2026 상반기 브랜드위크 프로모션을 진행한다.

브랜드위크는 전국 골프존마켓 오프라인 매장에서 진행되는 행사로, 골프존마켓이 주요 골프 브랜드와 협업해 진행하는 프로모션이다. 이번 상반기 브랜드위크는 총 2개 브랜드와 협업해 브랜드별로 약 1주간 프로모션이 진행된다.

골프존마켓은 앞서 지난 18일부터 24일까지 브리지스톤과 함께 브랜드위크를 진행하는데 이어, 오는 25일부터 31일까지는 테일러메이드와 함께 2차 브랜드위크 행사를 진행할 예정이다. 이번 브랜드위크는 테일러메이드의 주요 인기 모델 및 신제품을 중심으로 체험 및 혜택이 제공된다.

주요 혜택으로는 Qi4D 드라이버 구매 고객을 대상으로 샤프트 스펙 불만족 시 샤프트 교환 서비스를 제공하며, Qi4D 우드 및 유틸리티 구매 고객에게는 그립을 증정한다. P770 또는 P7CB 아이언 구매 고객에게는 TP5 골프볼 1더즌을 제공하고, SPIDER 퍼터 구매 시 퍼터 키퍼가 제공된다. 아울러 TP5 및 TP5 STRIPE 골프볼 구매 고객에게는 양말을 증정하는 등 다양한 사은 프로모션이 진행될 예정이다.

이번 브랜드위크는 오프라인 체험 요소를 강화한 행사로 매장에서 제품을 직접 시타하고 전문 상담 서비스를 받을 수 있으며, 브랜드 특화 프로그램을 통해 테일러메이드 제품을 보다 깊이 있게 경험할 수 있다.

브랜드위크 행사 기간 중 골프존마켓 일부 매장에서는 오는 27일부터 29일까지 '테일러메이드 퍼포먼스 데이'도 함께 운영된다. 해당 행사에서는 전문 피팅 및 시타 프로그램이 진행될 예정이며, 프로모션 관련 자세한 내용은 골프존마켓 홈페이지 및 모바일 앱(APP), 골프존마켓 SNS 채널 등을 통해 확인할 수 있다.

골프존마켓 황운태 사업부장은 "골프존마켓 클럽 판매순위 자료에서 꾸준히 높은 판매율을 선보인 테일러메이드와 함께, 고객분들께서 단순 제품 구매뿐만 아니라 브랜드의 특성과 퍼포먼스를 직접 경험하실 수 있도록 이번 브랜드위크를 기획하게 되었다."라며, "앞으로도 고객분들이 체험 중심의 오프라인 프로모션을 통해 차별화된 쇼핑 경험을 하실 수 있도록 체험형 프로모션을 지속 확대해 나가겠다." 라고 밝혔다.

한편, 골프존커머스는 골프클럽 및 용품을 판매하는 오프라인 매장 '골프존마켓'을 전국 111개 지점에서 운영하고 있으며, 개인별 맞춤 클럽을 제안하는 피팅센터 '트루핏(Trufit)' 등 골프존마켓만의 차별화된 서비스를 제공하고 있다.

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