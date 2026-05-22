영유아 사교육 인식 바꾼다…교육부, 전문학회와 협력체계 구축

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소아·정신건강·인지과학·유아교육 전문가 협력 참여

조기학습·과잉경쟁 완화하고 발달 단계 맞춤 지원 강화

[서울=뉴스핌] 황혜영 기자 = 교육부가 영유아기 사교육에 대한 사회적 인식을 개선하고 발달 단계에 맞는 건강한 성장을 지원하기 위해 전문 학계와 협력에 나선다.

교육부는 22일 육아정책연구소를 비롯한 4개 전문 학회와 '영유아기 교육 인식 개선 및 지원'을 위한 업무협약(MOU)을 체결한다고 밝혔다.

교육부 전경. [사진=교육부]

이번 협약에는 육아정책연구소, 대한소아청소년과학회, 한국영유아아동정신건강학회, 한국인지과학회, 구성주의유아교육학회 등이 참여한다.

이들 기관은 각각 신체·건강, 정서·애착, 두뇌·학습, 교육·놀이 분야에서 전문성을 갖춘 연구기관으로 영유아 발달 전반에 대한 통합적 정보를 제공할 계획이다.

교육부와 협약기관들은 최근 영유아기 교육에 대한 관심이 높아지는 가운데 발달 속도를 고려하지 않은 조기 학습과 과도한 경쟁이 부모의 불안을 키우고 아이들의 균형 있는 성장에 부담으로 작용할 수 있다는 점에 주목했다.

이에 따라 영유아기의 배움을 단순한 지식 습득이 아닌 신체·정서·사회성·인지가 조화롭게 발달하는 과정으로 보고 발달 단계에 적합한 지원을 강화하는 데 뜻을 모았다.

이번 협약은 교육부가 지난 4월 발표한 '아동의 발달권 보호를 위한 영유아기 사교육 방안'의 후속 조치로 추진된다. 교육부는 현장 안착을 위한 이행 계획을 수립 중이며 이번 협약을 통해 부모와 교육 현장이 신뢰할 수 있는 근거 기반 정보를 확산하고 사회적 인식 전환을 유도할 방침이다.

협약기관들은 향후 영유아의 뇌 발달, 정서 건강, 놀이 경험 등에 미치는 조기·주입식 교육의 영향을 종합적으로 분석하고 이를 토대로 시기별 맞춤 교육 정보와 실천 지침을 개발할 계획이다.

특히 의료, 정신건강, 인지과학, 유아교육 분야 전문가들이 함께 참여한다는 점에서 정책의 전문성과 현장 적용 가능성을 높일 것으로 기대된다.

최교진 교육부 장관은 "영유아기의 배움은 더 빨리 앞서가기 위한 경쟁이 아니라, 아이가 자신과 세상을 이해하며 성장의 토대를 쌓아가는 과정"이라며 "교육부는 이번 협약을 계기로 과학적 근거와 현장의 전문성을 바탕으로 부모가 불안이 아닌 신뢰에 기반해 교육을 선택할 수 있는 환경을 조성하고 아이들이 영유아 시기에 맞는 놀이와 경험 속에서 건강하게 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

hyeng0@newspim.com