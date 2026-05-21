김경수·송순호, '넥스트 창원' 비전 발표…"기술과 문화가 흐르는 Next 창원"

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주거 재생과 교통 혁신 계획

문화와 산업 융합 발전 의지

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 김경수 경남도지사 후보와 송순호 창원시장 후보가 사람 중심 교통 혁신과 저층 주거지 재생을 골자로 한 '넥스트 창원' 구상을 내놨다.

김 후보와 송 후보는 21일 창원시 도청 프레스센터에서 공동정책 발표 기자회견을 열고 '기술과 문화가 흐르는 Next 창원'을 주제로 창원 미래 비전을 발표했다.

더불어민주당 김경수 경남도지사 후보(왼쪽)와 송순호 창원시장 후보가 21일 오후 창원시 도청 프레스센터에서 공동정책 발표 기자회견을 열고 '기술과 문화가 흐르는 Next 창원'을 주제로 창원 미래 비전을 발표하고 있다.[사진=김경수 후보 선거캠프] 2026.05.21

김 후보는 먼저 성산아트홀과 용지공원을 잇는 문화거점 조성을 통해 시민들이 모이고 경험하고 창작하는 복합 문화공간을 만들겠다고 했다. 이 일대에 책 없는 도서관 개념을 도입해 시민이 상시로 이용하는 열린 문화공간으로 재편하겠다는 구상이다.

창원광장에서 마산만까지 이어지는 러닝·보행 축을 구축하고 창원광장에서 산업단지공단으로 이어지는 이른바 '엔지니어 로드'를 조성해 산업과 문화, 시민 일상이 맞닿는 도시공간으로 전환하겠다는 계획도 내놨다.

산업단지 노동자들의 출퇴근과 주거, 생활여건 개선 방안도 함께 제시했다. 성산패총 일대 유휴부지에 청년·가족형 주거와 돌봄, 상업시설을 결합한 직주근접 단지를 조성해 산단을 일터이자 생활공간으로 바꾸겠다고 밝혔다.

교통·주거 공약은 송순호 창원시장 후보와 함께 발표했다.

두 후보는 도심과 산업단지를 잇는 순환형 K-TRT(무궤도 고무차륜 트램)를 도입하고 인공지능(AI) 기반 수요응답형 마을버스와 광역 통근버스 시범사업을 추진해 출퇴근과 이동 편의를 높이겠다고 설명했다. 저층 주거지에는 안심집수리 바우처를 도입하고 빈집·빈점포 활용을 통해 주거 재생 모델을 구축하겠다고 했다.

진해권 발전 전략도 별도로 제시했다. 김 후보는 진해 해군기지 내 근대유산을 단계적으로 개방하고 원도심 활성화를 추진하겠다고 밝혔다. 진해 도심 비행안전구역 고도제한의 합리적 조정을 위해 국방부·해군과 협의를 이어가겠다는 입장도 내놨다.

창원의 미래 성장 전략과 관련해서는 소형모듈원전(SMR), 방산 인공지능, 첨단항공엔진, 전력기기, 휴머노이드 로봇 등 전략산업을 묶은 산업 비전을 제시했다.

김 후보는 창원 제2국가산단을 SMR 메가특구로 육성하고 첨단항공엔진 특화단지 지정을 추진하겠다고 했다. 아울러 1조5000억 원 규모 방산 특화 AI 데이터센터 유치, 전력기기 글로벌 슈퍼클러스터 구축, 휴머노이드 로봇 생태계 조성 방안을 밝혔다.

김 후보는 "창원은 공장이 많은 도시를 넘어 대한민국 산업의 심장"이라며 "기술과 문화가 함께 흐르는 산업·문화 도시로 도약시키겠다"고 말했다. 이어 "도지사 권한을 활용해 예산과 행정에서 창원의 미래를 적극 뒷받침하겠다"고 덧붙였다.

news2349@newspim.com