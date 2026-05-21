평택대, 'AI·반도체 시대, 평택의 미래를 묻다' 정책토론회 개최

AI 핵심 요약beta
- 평택대는 21일 ANCHOR 정책토론회를 열었다.
- RISE 개편에 맞춰 지역인재 양성전략을 논의했다.
- AI·반도체 중심 평택형 성장체제 구축을 모색했다.
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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택대학교는 21일 대학원동 1층 e-room에서 'AI·반도체 시대, 평택의 미래를 묻다'를 주제로 '평택형 ANCHOR(지역성장 인재양성 체계) 체제 지역혁신 정책토론회'를 개최했다고 밝혔다.
이번 토론회는 교육부의 기존 '지역혁신중심 대학지원체계(RISE)'가 '지역성장 인재양성 체계(ANCHOR)'로 개편됨에 따라 정부 정책 전환에 맞춘 사업 운영 방향을 모색하고 지역 인재 양성 성과 창출을 위한 공동 대응 전략을 수립하기 위해 마련됐다.
토론회는 평택대 RISE사업단과 대외협력실이 공동 주관했다. 이날 이동현 평택대 총장은 기조발표에서 "대학은 이제 단순한 교육기관을 넘어 지역의 미래 성장동력을 설계하는 핵심 플랫폼"이라며 "평택은 세계적 반도체 산업벨트, 국제항만, 미군기지, 글로벌 물류 인프라를 갖춘 역동적인 도시인 만큼 AI 융합 교육과 반도체 인재 양성을 통해 지역산업 맞춤형 실무 인재를 키워내겠다"고 강조했다.
토론회는 총 2부로 나눠 진행됐다. 이시화 평택대 명예교수가 좌장을 맡은 1부 토론에서는 '평택의 미래, 지역혁신 성장전략 모색'을 주제로 발표와 논의가 이어졌다.
이어 김종완 교수(AI융합학과), 왕현철 교수(지능형반도체학과), 오세준 교수(도시계획부동산학과) 등 학계 전문가와 최성일 평택당진항발전협의회 회장, 황선식 평택시 미래전략과 과장이 참여해 AI·첨단산업·반도체·항만·수소 등 평택시 미래 산업 정책을 다각도로 짚었다.
조종건 한국시민사회재단 대표가 좌장을 맡은 2부 토론에서는 '평택형 ANCHOR 체제 구축 전략과 정책 제언'에 대한 심도 있는 논의가 진행됐다.
이용주 전 평택교육장, 유진이 명예교수(청소년공간사업단), 이상무 교수(사회복지학과), 김문일 교수(ICT환경융합학과), 장희선 교학부총장 겸 RISE사업단장이 패널로 나서 교육·청년·다문화·복지·안보·환경 등 지역 현안을 아우르는 융합형 혁신 생태계 조성 방안을 제안했다.
평택대는 이번 토론회에서 나온 전문가들의 고견을 바탕으로 지자체, 산업계, 시민사회와 긴밀히 협력해 평택형 ANCHOR 체제를 구축하고 지속 가능한 지역 성장 기반을 다져나갈 계획이다.
krg0404@newspim.com