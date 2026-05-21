[6·3 재보선] '계양을' 김남준, 계양역서 출정식…"실적과 성과로 평가받겠다"

AI 핵심 요약beta
- 김남준 더불어민주당 계양을 후보가 21일 출정식을 열고 본격 선거운동을 시작했다
- 출정식에는 유동수 의원 등 당 인사와 계양 주민·지지자들이 참석해 열띤 분위기를 만들었다
- 김 후보는 계양테크노밸리·교통망 확충 등으로 계양 발전 골든타임을 살리는 민생·성과 중심 정치를 약속했다
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[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 김남준 더불어민주당 계양을 국회의원 후보가 공식 선거운동 첫날인 21일 계양역 앞 광장에서 출정식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.
김 후보는 이날 오전 출근길 주민들에게 인사를 건네며 유세를 시작했고, 계양역 광장에서 열린 출정식에는 계양 주민들과 지지자들이 참석해 선거운동 첫날 분위기를 달궜다.
출정식은 유세단의 선거송 율동과 후보 소개 영상 상영으로 시작됐다. 선거대책위원회 상임총괄선대위원장인 유동수 계양갑 국회의원을 비롯해 계양을 시·구의원, 자문위원장, 고문단, 핵심 당원 등이 참석했다.
유동수 상임총괄선대위원장은 "계양 발전의 골든타임을 놓치지 않기 위해 모두가 하나로 뭉쳤다"며 "계양의 승리가 곧 인천의 승리이자 민주당의 승리"라고 말했다.
김 후보는 출정 인사에서 "정치는 국민의 삶을 바꾸는 데 존재해야 한다"며 "이념과 정쟁이 아니라 민생과 경제, 실적과 성과로 평가받는 정치를 계양에서부터 보여드리겠다"고 밝혔다.
이어 "계양은 지금 계양테크노밸리와 교통망 확충, 첨단기업 유치 등 미래 발전의 중요한 전환점에 서 있다"며 "계양 발전의 골든타임을 놓치지 않고 실행하는 정치와 결과를 만드는 정치로 주민들이 체감할 수 있는 변화를 만들어내겠다"고 강조했다.
chogiza@newspim.com