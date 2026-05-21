LH 경기남부지역본부 화성동탄 신도시 내 57필지 공급

AI 핵심 요약beta
- LH 경기남부지역본부가 21일 화성동탄 57필지 공급공고를 했다.
- 동탄1 근생 6필지, 동탄2 근생 40필지·근상 11필지다.
- 6월 11일과 22일 접수하며 즉시 사용 가능하다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = LH 경기남부지역본부는 화성동탄 1신도시와 2신도시 내 57필지에 대한 공급 공고를 실시한다고 21일 밝혔다.
이번 공급대상은 화성동탄1 근린생활시설용지 6필지 화성동탄2 근린생활시설용지 40필지 화성동탄2 근린상업용지 11필지다.
공급면적은 400㎡~3878㎡로 다양하고 공급금액은 12억~248억 원으로 대금 선납시 5% 할인 및 4~5년 무이자 분할납부 혜택이 제공돼 자금마련 부담을 줄일 수 있다. 토지사용은 즉시 가능하다.
접수일정은 근린생활시설용지와 근린상업용지가 다르다. 근린생활시설용지는 오는 6월 11일 오전 9시부터 오후 3시까지이며 근린상업용지는 6월 22일 오전 9시부터 오후 3시까지이다.
공급방식은 경쟁입찰이다. 신청을 원하는 경우 LH청약플러스 또는 LH홈페이지에 게시된 공고문을 참고해 개별적으로 온라인 신청하면 된다.
LH 관계자는 "인구 100만, 반도체 투자확대, 대학병원 유치계획 등으로 신규 유입 수요를 기대하는 고객들의 문의가 증가하는 추세"라며 "이번 용지공급을 통해 더욱 다양한 상권이 형성돼 지역주민들이 이전보다 편리한 생활인프라를 이용할 수 있기를 기대한다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com