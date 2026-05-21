수원시, 제9회 전국동시지방선거 투표 참여 독려 캠페인 전개

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 21일 6·3지방선거 투표 독려 캠페인을 했다
- 유튜브·카카오톡 등 SNS와 대형모니터로 홍보를 강화했다
- 사전투표는 29~30일, 본투표는 6월 3일에 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 6월 3일 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 투표 참여를 독려하는 캠페인을 전개한다고 21일 밝혔다.
시민의 눈길을 끄는 투표 참여 독려 홍보 영상·이미지를 제작해 유튜브 채널, 카카오톡 등 수원시 공식 에스엔에스(SNS)와 유동 인구가 많은 지역의 대형 모니터 등 온오프라인 매체를 활용해 적극적으로 홍보하고 있다.
'투표와 사는 남자', '두근두근 선거날, 쫀재감 확실한 내 한 표, 쿠욱- 찍어 투표 완료!' 등 유행하는 영화 제목, 간식 이름(두쫀쿠) 등을 활용해 홍보 문구를 만들었다.
'생애 첫 투표' 홍보 이미지도 제작해 관내 고등학교에 송출하고, 13개 고등학교에는 내 생애 첫 투표를 응원하는 문구가 적힌 현수막을 게시한다. 2008년 6월 4일 이전 출생자(고등학교 3학년 등)가 이번 선거에서 투표할 수 있다. 투표 일정, 방법 등을 상세하게 안내하는 카드 뉴스도 만들었다.
6·3 지방선거 사전 투표는 5월 29~30일 이틀간 진행된다. 전국 모든 사전투표소에서 오전 6시부터 오후 6시까지 투표할 수 있다..관외 선거인은 투표용지를 봉투에 담아 투표함에 넣어야 한다.
본투표는 6월 3일 오전 6시부터 오후 6시까지 지정된 투표소에서만 할 수 있다. 투표할 때는 주민등록증, 운전면허증, 여권 등 신분증을 반드시 지참해야 한다.
관내 기업체, 유관 기관·단체에도 홍보문 등을 발송해 투표를 독려하고, 전통시장에는 투표 참여 독려 문구가 담긴 현수막을 게시한다. 복지시설 이용자, 수원시 여성단체, 이주민, 문화예술단체, 프로야구·축구 관중 등을 대상으로도 투표 참여를 독려한다.
수원시 관계자는 "모든 유권자가 국민의 당연한 권리이자 책임인 투표에 꼭 참여해 소중한 한 표를 행사하길 바란다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com