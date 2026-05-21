예산편성부터 재정 지속가능성까지…기획처, 한미 대학생들과 정책토론

AI 핵심 요약beta
- 기획예산처는 21일 한미 대학생 대상 정책토론회를 열었다
- 토론회서 재정지속가능성·디지털 전환기 예산제도 등 현안을 논의했다
- 이번 과정은 한국 발전경험과 재정거버넌스를 공유하는 협력 모델이라고 했다
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[세종=뉴스핌] 김범주 기자 = 기획예산처는 한국개발연구원(KDI) 국제정책대학원과 미국 인디애나대학교 오닐스쿨이 공동 운영하는 '공공재정·정책 및 민주적 거버넌스' 교육 과정 참가 대학·대학원생을 대상으로 현장학습 및 정책토론회를 열었다고 21일 밝혔다.
이번 정책토론은 지난 18일부터 다음달 14일까지 진행되는 교육 과정의 첫 공식 일정이다. KDI국제정책대학원 13명과 인디애나대학교 오닐스쿨 13명 등 총 26명의 대학생·대학원생이 참여하고 있다.
토론에는 기획처에서 김태곤 경제예산심의관, 강경표 미래비전 미션추진단장, 김건민 기금운용계획과장, 황유실 국제재정협력과장 등이 참석했다.
학생들은 기획처 관계자들과 함께 중장기 국가발전전략과 예산편성의 연계, 인구구조 변화와 재정의 지속가능성, 디지털·AI 전환기 예산제도 혁신, 한·미 예산편성 거버넌스 등을 논의했다.
기획처 참가자들은 거시 재정운용 기조와 분야별 예산편성 방향, 장기 국가발전전략과 재정의 연계 사례, 정부 기금 운용체계와 재정 지속가능성 관리 방안 등을 설명했다.
김준경 KDI국제정책대학원장은 "이번 과정은 한국의 발전 경험과 재정거버넌스를 세계와 공유하는 KDI국제정책대학원의 사명에 부합하는 대표적 협력 모델"이라고 설명했다.
wideopen@newspim.com