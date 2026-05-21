천호성 "언론 매수 의혹 이남호 후보, 책임 있는 입장 밝혀야"

AI 핵심 요약beta
- 천호성 전북교육감 후보가 21일 이남호 후보의 언론매수 의혹 관련 진상 규명과 책임 있는 입장 표명을 촉구했다.
- 천 후보는 선거캠프의 조직적 개입 가능성과 이남호 후보의 도덕성·책임 의식을 문제삼으며 불법이 드러나면 사퇴가 불가피하다고 했다.
- 그는 부패 재발 방지를 위해 원스트라이크 아웃제·인사비리 차단·시민감사관제 강화 등을 공약하며 깨끗한 선거와 교육개혁을 약속했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
교육행정 청렴성 강조·원스트라이크 아웃제 도입 공약 제시
[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 천호성 전북교육감 후보가 21일 이남호 후보 선거캠프 관계자의 언론 매수 의혹과 관련해 후보 책임론을 제기하며 진상 규명과 책임 있는 입장 표명을 촉구했다.
천 후보는 "이남호 후보 선거캠프가 경찰 압수수색을 받은 것은 결코 가볍게 볼 사안이 아니다"며 "후보 휴대전화까지 확보해 포렌식에 나선 것은 캠프 차원의 보고·지시 여부와 후보 인지 가능성까지 폭넓게 수사하고 있다는 의미"라고 주장했다.
이어 "대변인은 후보의 입장을 대외적으로 전달하는 공식 창구"라며 "선거를 앞두고 현직 기자에게 금전을 건넨 의혹은 단순 개인 일탈이 아닌 조직적 개입 의혹으로 볼 수 있다"고 말했다.
또 "수사기관이 자금 출처와 전달 경위, 캠프 개입 여부 등을 철저히 밝혀야 한다"며 "불법 금품 제공과 조직적 개입이 사실로 드러난다면 후보 사퇴가 불가피하다"고 강조했다.
천 후보는 이남호 후보의 도덕성과 책임 의식 문제도 함께 지적했다. 그는 "선거캠프에서 벌어진 일의 최종 책임은 후보에게 있다"며 "부패와 비리에 대한 감수성과 책임감이 부족한 인물에게 전북교육을 맡길 수 없다"고 비판했다.
아울러 전임 교육감 시절 불거진 각종 비리 의혹을 언급하며 "전북교육이 다시는 부패 의혹으로 도민 신뢰를 잃어서는 안 된다"고 밝혔다.
천 후보는 교육감 당선 시 '원스트라이크 아웃제' 도입과 함께 인사 비리 차단, 교육예산 관련 금품·담합 근절, 시민감사관제 및 외부 검증 강화 등을 추진하겠다고 공약했다.
천 후보는 "끝까지 깨끗하고 당당한 선거로 도민의 선택을 받겠다"며 "전북교육을 돈이 아닌 실력과 비전으로 바꾸겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com