전북교육청, '청렴 함께학교' 13개교 운영

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 21일 '2026년 전북 청렴 함께학교' 운영에 나섰다
- 도내 유치원·초중고 13개교를 선정해 청렴교육 예산을 지원했다
- 교육공동체가 참여하는 체험·실천 프로그램으로 지역 청렴문화 확산을 추진했다
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[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 미래세대 청렴 의식 제고와 교육공동체 중심의 청렴문화 확산에 나선다.
전북교육청은 '2026년 전북 청렴 함께학교'를 본격 운영한다고 21일 밝혔다.
'전북 청렴 함께학교'는 청렴교육 활성화를 통해 공정과 책임, 약속, 절제, 정직, 배려 등 청렴 6대 덕목을 내재화하고 학생들이 청렴한 민주시민으로 성장할 수 있도록 지원하는 사업이다.
올해는 공모를 통해 유치원 1곳과 초등학교 4곳, 중학교 2곳, 고등학교 6곳 등 총 13개교를 선정했다. 교육청은 학교 규모에 따라 120만~170만 원의 예산을 지원할 계획이다.
선정 학교들은 연말까지 교과 연계 청렴교육과 청렴 체험교실, 청렴 동아리·봉사활동 등 학교별 특색을 반영한 다양한 체험·실천 프로그램을 운영하게 된다.
특히 학생과 학부모, 교직원 등 교육공동체가 함께 참여하는 청렴 실천 문화 조성을 통해 학교 중심의 청렴문화가 지역사회 전반으로 확산될 수 있도록 추진할 방침이다.
이홍열 감사관은 "학생들이 청렴을 어렵고 추상적인 규범이 아닌 일상 속에서 실천하는 가치로 인식하는 것이 중요하다"며 "선정 학교들이 지역 청렴문화 확산의 중심 역할을 할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com