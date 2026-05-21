하정우 "정치적 갈등은 서울에서 하라"…보수 박민식·한동훈 정조준

AI 핵심 요약beta
- 하정우 더불어민주당 후보가 21일 출정식에서 박민식·한동훈 후보를 향해 지역 중심 선거를 촉구했다
- 하 후보는 정치적 갈등과 보수 재건 구호는 서울에서 할 일이라며 자신은 북구 발전과 성장에 집중하겠다고 밝혔다
- 하 후보는 북구의 아들을 자처하며 AI교육·청년기업 기반 강화 등으로 북구 발전과 지역 문제 해결에 나서겠다고 했다
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AI 교육·청년기업 기반 강화 약속
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 하정우 더불어민주당 부산 북구갑 국회의원 보궐선거 후보가 공식 선거운동 첫날인 21일 상대 후보들을 겨냥해 지역 중심 선거를 하라고 싸잡아 비판했다.
하 후보는 이날 오전 7시 북구 구포대교 사거리에서 출정식을 열고 "북구라는 이름 앞에 정파와 이념이 있을 수 없다"며 "정치적 갈등은 서울에서 하라"고 직격탄을 날렸다.
이는 박민식 국민의힘 후보와 한동훈 무소속 후보를 겨냥한 발언으로 풀이된다.
그는 "보수 재건 등 정치적 구호는 서울에서 할 일"이라며 "자신은 북구 발전과 성장에 집중하겠다"고 밝혔다.
하 후보는 자신을 '북구의 아들'로 소개하며 지역 밀착 행보를 강조했다. 그는 "북구 곳곳을 돌며 지역의 삶을 체감하고 있다"며 "지역 발전을 위한 구체적인 변화를 만들어내겠다"고 말했다.
또 "학교와 기업, 청와대에서 쌓은 경험과 인맥을 북구 발전으로 연결하겠다"며 "AI 교육과 청년 기업 기반을 강화해 새로운 성장 동력을 만들겠다"고 약속했다.
하 후보는 "정치적 대립보다 지역 문제 해결이 우선"이라며 "북구 발전을 위해 책임 있게 일하겠다"고 다짐했다.
ndh4000@newspim.com