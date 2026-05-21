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[서울시의원 후보] "2005년생도 뛴다"…'우리동네 일꾼' 출사표 낸 Z세대들

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AI 핵심 요약

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  • Z세대 후보들이 6·3 지방선거 서울시의원에 대거 출마했다
  • 2000년대생을 포함한 다양한 배경 청년들이 각 당 공천을 받았다
  • 정윤서·한수종·박예진 등 최연소 그룹이 세대교체 상징으로 부상했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대학생·주부·자영업자까지…청년 후보군 눈길

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = Z세대(1990년 중반~2000년 초반 출생 세대) 후보들이 6·3 지방선거 서울시의원 선거에 대거 출사표를 던지며 눈길을 끌고 있다. 대학생부터 청년 자영업자, 시민사회 활동가, 주부 출신까지 다양한 배경의 젊은 후보들이 등장하면서 서울시의회 선거판에도 세대교체 바람이 감지된다.

이번 선거에서는 특히 2000년대생 후보들이 각 당 공천을 받으며 존재감을 드러내고 있다. 교정과 노동 현장, 시민사회와 지역 상권에서 활동해 온 청년들이 자신들의 경험을 앞세워 유권자들과 접점을 넓히고 있다는 평가다.

앞서 지난 2022년 6·1 지방선거에서는 1994년생 김규남 국민의힘 송파1선거구 의원이 만 27세의 나이로 서울시의회에 입성하며 최연소 당선 기록을 세운 바 있다.

이번 지선에서 중랑구 제2선거구에 출마한 정윤서 후보는 2005년생으로 이번 선거 출마자 가운데 최연소 그룹에 속하는 진보당 후보다. 국민대학교 사회과학대학 행정학과 3학년에 재학 중이며, 과거 윤석열 탄핵 요구 국민대 시국선언 제안자로 이름을 알렸다.

강북구 제3선거구 한수종 후보는 2002년생 남성으로 건설업 종사자 출신의 국민의힘 후보다. 신일고등학교를 졸업했으며 현재 국민의힘 강북을 당원협의회 청년위원장과 사회적협동조합 청신호 간사로 활동 중이다.

중랑구 제2선거구에 출마한 박예진 후보는 2000년생 여성으로 주부 출신 국민의힘 후보다. 중국 영광국제학교를 졸업했으며 현재 국민의힘 중랑갑 당협위원회 차세대 여성위원장과 중랑의길 봉사단체 청년위원장을 맡고 있다.

성북구 제1선거구 허수경 후보는 2000년생 여성으로 진보당 인권위원회 간사를 맡고 있다. 서울여자대학교 언론영상학부에서 수학했으며, 과거 일본군 '위안부' 문제 해결 운동 단체인 평화나비네트워크 전국대표로 활동한 이력이 있다.

은평구 제3선거구 김영웅 후보는 2000년생 남성으로 치킨 프랜차이즈 연신내점 대표를 맡고 있는 청년 자영업자 출신 국민의힘 후보다. 강서대학교 사회복지학과 졸업을 앞두고 있으며 현재 국민의힘 은평구을 청년위원장으로 활동 중이다.

서울특별시의회 본관의 모습. [사진 = 뉴스핌 DB]

노원구 제4선거구 한다영 후보는 1999년생 여성으로 광운대학교 로봇학부 지능시스템전공에 재학 중이다. 진보당 노원구위원회 청년위원회 사무국장을 맡고 있으며 청년·과학기술 분야 정책을 앞세우고 있다.

6·3 지방선거 더보기 선거일 6.03 D-12

노원구 제3선거구 김수정 후보는 1998년생 여성으로 한국항공대학교 항공전자정보공학부를 수료한 대학생 후보다. 과거 서울 윤석열퇴진대학생행동 집행위원장을 맡았으며 현재 진보당 대학생직접정치위원회 사무국장으로 활동하고 있다.

서대문구 제4선거구 전예은 후보는 1996년생 여성으로 국민의힘 서울시당 대변인을 맡고 있다. 한양대학교 공공정책대학원 지방자치학과에 재학 중이며 과거 서울장학재단 경영지원부에서 근무했다.

영등포구 제3선거구 천승훈 후보는 1996년생 남성으로 국회의원실 비서관 출신의 진보당 후보다. 부산대학교 기계공학부를 졸업했으며 현재 국회의원 정혜경 의원실 비서관으로 활동하고 있다. 시민사회 활동 공로를 인정받아 '12·3 내란을 막아낸 시민영웅상'을 수상한 바 있다.

노원구 제2선거구 유룻 후보는 1996년생 여성으로 경기대학교 언론미디어학과를 졸업한 진보당 후보다. 과거 경기대학교 서울캠퍼스 총학생회장을 지냈으며 현재 진보당 노원구 공동지역위원장을 맡고 있다.
 
allpass@newspim.com 

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삼성전자 DS 성과급 1인 평균 6억 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 노사가 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 신설하기로 잠정 합의했다. 지급 상한을 따로 두지 않기로 하면서 사업성과 산정 기준과 실제 실적에 따라 메모리사업부 임직원의 성과급이 연봉 1억원 기준 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다는 관측이 나온다. 21일 업계에 따르면 삼성전자와 초기업노동조합 삼성전자지부는 전날 '2026년 성과급 노사 잠정 합의서'에 서명했다. 합의안은 기존 초과이익성과급(OPI) 제도를 유지하면서 DS부문에 별도의 특별경영성과급을 신설하는 내용을 담고 있다. [수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영훈 고용노동부 장관(가운데), 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장(오른쪽), 여명구 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 피플팀장이 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 손을 맞잡고 있다. 2026.05.20 ryuchan0925@newspim.com 특별경영성과급 재원은 노사가 합의해 선정한 사업성과의 10.5%로 정했다. 지급률 상한은 두지 않는다. 성과급 재원 배분은 DS부문 전체 기준 40%, 사업부 기준 60%로 나눠 이뤄진다. 공통 조직 지급률은 메모리사업부 지급률의 70% 수준으로 정했다. ◆ 상한 없어진 DS 보상…메모리 직원 6억 가능성 이번 합의안의 핵심은 성과급 상한 폐지다. 기존 OPI는 연봉의 최대 50%까지 지급되는 구조였지만, 새로 도입되는 DS부문 특별경영성과급은 지급 한도를 두지 않는다. 사업성과를 영업이익으로 가정할 경우 메모리사업부 임직원에게 돌아가는 성과급 규모는 크게 늘어날 수 있다. 올해 삼성전자의 영업이익 전망치를 300조원 안팎으로 놓고 계산하면, DS부문 특별경영성과급 재원은 약 31조5000억원 규모가 된다. 이 가운데 40%인 약 12조6000억원은 DS부문 전체 임직원에게 배분된다. DS부문 임직원 수를 약 7만8000명으로 보면 사업부와 관계없이 1인당 약 1억6000만원이 돌아가는 구조다. 나머지 60%인 약 18조9000억원은 사업부별 성과에 따라 배분된다. 파운드리와 시스템LSI 등 비메모리 사업부가 적자로 인해 사업부 배분에서 제외된다고 가정할 경우, 이 재원은 메모리사업부(약 2만8000명)와 공통 조직(약 3만명)에만 돌아가게 된다. 노사가 합의한 '1 대 0.7'의 지급률 비율을 적용해 계산하면, 메모리사업부 임직원은 1인당 약 3억8000만원, 공통 조직은 약 2억7000만원을 추가로 받게 되는 구조다. 메모리사업부 임직원이 기존 OPI로 연봉의 50%를 받을 경우 연봉 1억원 기준 약 5000만원이 더해진다. 이 경우 특별경영성과급과 OPI를 합친 총 성과급은 1인당 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다. 다만 이는 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산이다. 합의서상 사업성과 산정 기준이 최종적으로 어떻게 정해지는지, 실제 실적이 어느 수준에서 확정되는지에 따라 지급액은 달라질 수 있다. ◆ 적자 사업부도 보상…2027년부터 차등 적용 비메모리 등 적자 사업부도 일정 수준의 성과급을 받을 수 있다. 합의안에 따르면 적자 사업부는 부문 재원을 활용해 산출된 공통 지급률의 60%를 적용받는다. 다만 이 기준은 1년 유예돼 2027년분부터 적용된다. 올해는 적자 사업부에도 DS부문 공통 배분 재원에 따른 성과급이 지급될 가능성이 있다. 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산에서는 비메모리 부문 임직원도 최소 1억6000만원가량의 성과급을 받을 수 있다는 분석이 나온다. 특별경영성과급은 현금이 아닌 자사주로 지급된다. 세후 금액 전액을 자사주로 주고, 지급 주식의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있다. 나머지 3분의 1씩은 각각 1년, 2년간 매각이 제한된다. DS부문 특별경영성과급 제도는 향후 10년간 적용된다. 2026년부터 2028년까지는 매년 DS부문 영업이익 200조원 달성, 2029년부터 2035년까지는 매년 DS부문 영업이익 100조원 달성이 조건이다. 임금 인상률은 평균 6.2%로 정해졌다. 기본인상률 4.1%, 성과인상률 평균 2.1%를 합친 수치다. 노사는 사내주택 대부 제도 도입과 자녀출산경조금 상향에도 합의했다. 자녀출산경조금은 첫째 100만원, 둘째 200만원, 셋째 이상 500만원으로 오른다. DX부문과 CSS사업팀에는 상생협력 차원에서 600만원 상당의 자사주를 지급하기로 했다. 협력업체 동반성장을 위한 재원 조성 및 운영 계획도 별도로 발표할 예정이다. 다만 잠정 합의안이 최종 확정된 것은 아니다. 노조는 조합원 찬반투표를 거쳐 합의안 수용 여부를 결정할 예정이다. 찬반투표에서 과반 찬성이 나오면 임금협약은 최종 타결된다. kji01@newspim.com 2026-05-21 07:45
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박수현 43.5% vs 김태흠 43.9% [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 충남지사 선거에 출마한 박수현 더불어민주당 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 오차 범위 내 초접전을 벌이고 있는 것으로 조사됐다. 또 충남 도민 10명 중 8명 이상이 이번 지방선거에 투표하겠다는 의향을 밝혔다. ◆ 박수현 43.5% vs 김태흠 43.9%...오차 범위 내 0.4%p 초접전 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 18일부터 19일까지 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 충남지사 후보 지지도 조사 결과 박수현 후보 43.5%, 김태흠 후보 43.9%였다. 두 후보 간 격차는 0.4%p(포인트)로 오차 범위 안이다. '없음'은 4.6%, '잘 모름'은 8.1%였다. 지역별로는 김 후보가 천안시에서 45.0%를 기록해 박 후보(42.7%)보다 높게 조사됐다. 서남권(보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군)에서도 김 후보는 48.8%로 박 후보(39.2%)보다 높았다. 반면 박 후보는 아산·당진시에서 47.1%를 기록하며 김 후보(37.5%)에 우세했고, 동남권(공주시·논산시·계룡시·금산군·부여군·청양군)에서도 46.0%로 김 후보(43.2%)를 웃돌았다. 연령별로는 김 후보가 만 18~29세에서 40.8%를 기록해 박 후보(31.5%)보다 높았다. 60대에서도 김 후보는 53.5%로 박 후보(41.2%)보다 높았고, 70세 이상에서는 김 후보 61.3%, 박 후보 26.9%였다. 반면 박 후보는 30대에서 40.2%로 김 후보(39.2%)를 소폭 웃돌았다. 40대에서는 박 후보 61.7%, 김 후보 29.2%였고, 50대에서는 박 후보 56.3%, 김 후보 36.0%로 크게 앞섰다.  성별로는 남성층에서 김 후보가 47.1%를 기록해 박 후보(44.1%)보다 높았다. 여성층에서는 박 후보 42.8%, 김 후보 40.5%였다.  정당 지지층별로는 집권 여당인 더불어민주당 지지층의 84.6%가 박 후보를 지지한다고 답했다. 제1야당인 국민의힘 지지층의 89.4%는 김 후보를 택했다. 조국혁신당 지지층에서는 박 후보 64.5%, 김 후보 24.0%였다. 개혁신당 지지층에서는 김 후보 48.5%, 박 후보 31.0%였다. 투표 의향별로는 '반드시 투표하겠다'는 적극 투표층에서 박 후보가 48.8%로 김 후보(45.2%)보다 높았다. 반면 투표 의향층 전체에서는 김 후보 46.2%, 박 후보 43.8%였다. 투표 의향이 없다는 응답층에서는 박 후보 44.6%, 김 후보 27.7%였다. ◆ 충남도민 83.7% "지방선거 투표하겠다" 투표 의향은 83.7%가 투표하겠다고 답했다. '반드시 투표' 66.1%, '가급적 투표' 17.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 6.0%, '전혀 투표할 생각 없음' 8.0%였다. 권역별 투표 의향은 동남권 85.4%, 서남권 84.1%, 천안시 83.6%, 아산·당진시 82.3%였다. 전 권역에서 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 91.3%로 가장 높았고, 50대 89.7%, 70세 이상 88.9%, 40대 88.3% 순이었다. 뒤이어 30대는 72.5%, 만 18~29세 63.1%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS)방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. oneway@newspim.com 2026-05-21 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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